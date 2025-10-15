Flick, Xabi Alonso y un Clásico marcado por la enfermería: 11 días de margen sin perder el ritmo en Champions y Liga

La cuenta atrás para que se celebre el partido más importante del año ha comenzado. El 26 de octubre el Santiago Bernabéu será el escenario del encuentro que cita a Real Madrid y Barça, el Clásico del fútbol español.

Sin embargo, muchas son las incógnitas que rodean a ese partido. Los dos equipos han mostrado una gran regularidad en las ocho jornadas disputadas hasta el momento -el conjunto blanco ha ganado siete de ocho partidos, mientras que los azulgranas seis-, pero más allá de mantener esta dinámica positiva, lo que realmente preocupa a Xabi Alonso y Hansi Flick es el estado físico de sus jugadores.

El 'virus FIFA' ha golpeado a Real Madrid y Barcelona: Huijsen, Dani Olmo, Ferran Torres y Lewandowski han vuelto lesionados del parón de selecciones. El tolosarra comienza a quedarse sin efectivos en defensa, mientras que el de Heidelberg tiene a su plantilla muy mermada.

Y es que las cinco bajas que tiene el conjunto blanco son en defensa: Rüdiger, Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Huijsen y Ferland Mendy. Xabi Alonso pierde efectivos y antes del Clásico tendrán que visitar el Coliseum para enfrentarse al Getafe y recibirán a la Juventus en Champions.

A pesar de que la enfermería está completa, todo apunta a que el único jugador que no estará disponible en el Clásico será Rüdiger. El alemán sufre una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda y no regresaría a los terrenos de juego hasta finales de año.

Xabi Alonso habla con Rüdiger durante el Mundial de Clubes Reuters

El técnico tolosarra se ha visto obligado a improvisar soluciones de emergencia. Fede Valverde ha ocupado el carril derecho en los últimos encuentros, una medida que refleja la desesperación por encontrar equilibrio en una zaga que hasta hace poco presumía de ser una de las mejores de Europa.

Dean Huijsen se convirtió en la última víctima de este parón de selecciones al sufrir una fatiga muscular con España. Aunque las pruebas médicas confirmaron que no será de la partida ante el Getafe, todo apunta a que sí podrá estar disponible para el Clásico. Una pequeña buena noticia en medio del panorama desolador que vive Valdebebas.

La crisis del Barça

La situación en Can Barça trasciende lo anecdótico para adentrarse en territorio de crisis institucional. Dani Olmo tuvo que abandonar la concentración de España por una lesión en el gemelo izquierdo, mientras que Ferran Torres regresó con una sobrecarga en la musculatura isquiotibial. El primero estará entre 15 y 21 días de baja; el segundo podría llegar al derbi catalán ante el Girona del próximo sábado.​

La enfermería azulgrana presenta un panorama desolador: Ter Stegen no regresará hasta enero tras su operación de espalda, Gavi estará fuera hasta febrero por su intervención en el menisco, y Joan García sigue recuperándose de su rotura del menisco interno de la rodilla izquierda.

A ellos se suman Raphinha, Lamine Yamal y Fermín López, aunque estos dos últimos ya han regresado a los entrenamientos y podrían estar disponibles para el duelo ante el Girona.

El técnico alemán enfrenta un panorama desolador con diez jugadores lesionados simultáneamente, una situación que no tiene precedentes en la historia reciente del club.

Hansi Flick reconoció que el cuerpo técnico está revisando la carga de trabajo y los métodos de preparación física para encontrar las causas detrás de esta plaga de lesiones. "No es normal tener tantas molestias al inicio del curso", señaló Flick en rueda de prensa, visiblemente frustrado.

A pocos días del duelo más esperado del calendario, el conjunto azulgrana enfrenta una crisis física que pone a prueba su profundidad de plantilla y la capacidad de Flick para reinventarse. Con diez jugadores tocados o lesionados, el equipo llega al Clásico con más incertidumbres que certezas.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé ante el Kairat Almaty.

La proximidad de los compromisos europeos añade una dimensión estratégica crucial a la gestión de ambos entrenadores. El Barcelona debe enfrentar al Olympiacos apenas cinco días antes del Clásico, mientras que el Real Madrid recibe a la Juventus un día después.

La cuenta atrás hacia el Clásico ha comenzado, y tanto Flick como Xabi Alonso saben que estos once días pueden definir no solo el resultado del encuentro, sino el rumbo de sus respectivas temporadas. En el fútbol de élite, donde cada partido puede valer un título, la gestión de las lesiones se ha convertido en el arte más complejo de todos.