España - Bulgaria, clasificación para el Mundial: horario y dónde ver por TV el partido

La selección española continúa demostrando un rendimiento impecable en su camino hacia el Mundial 2026 y busca mantener su racha goleadora en Valladolid ante una Bulgaria que acumula abultadas derrotas, con el objetivo de dejar casi asegurada su clasificación y acercarse al récord histórico de partidos oficiales invicta, reflejo de su gran momento actual.​

Los de Luis de la Fuente han mantenido una evolución constante, integrando nuevas figuras como Pablo Barrios, Jesús Rodríguez y Jorge de Frutos, y reincorporando jugadores como Marcos Llorente y Borja Iglesias a petición del seleccionador, quien cuenta con una plantilla muy amplia.

A pesar de sufrir múltiples ausencias en la fecha FIFA de octubre, con solo tres jugadores de los once titulares de la pasada final de la Eurocopa repitiendo ante Georgia, el equipo ha mantenido su solidez. Las bajas por lesión, molestias u otras razones técnicas no han repercutido en su rendimiento, gracias a la profundidad de banquillo.​

La generación actual está cerca de igualar el récord de 29 partidos oficiales sin derrota, logrado por la selección que conquistó dos Eurocopas y un Mundial bajo Vicente del Bosque. Solo una derrota en Escocia en marzo de 2024 impide la perfección en el ciclo de De la Fuente. España nunca ha perdido ante Bulgaria, sumando cinco victorias y un empate, y llega a Valladolid con pleno de triunfos y una diferencia de goles contundente (once a favor y ninguno en contra).​

Aunque una victoria ante Bulgaria no le permitiría sellar matemáticamente su clasificación —incluso si Turquía pierde ante Georgia—, España deberá esperar a la ventana de noviembre para confirmar oficialmente su billete al Mundial, donde buscará repetir la gesta de conquistar el título mundial después de ganar una Eurocopa.

¿Cuándo se juega el partido entre España y Bulgaria para la clasificación del Mundial?

El cuarto partido de la Selección en la clasificación para el Mundial de 2026 se disputa este martes 14 de octubre a partir de las 20:45 hora peninsular. En México serán las 14:45, mientras que en Argentina serán las 16:45.

¿Dónde se juega el partido entre España y Bulgaria para la clasificación del Mundial?

Este choque que mide a los españoles con los búlgaros se disputa en el estadio José Zorrilla. Un feudo con capacidad para 27.618 espectadores.

¿Dónde ver por TV el partido entre España y Bulgaria para la clasificación del Mundial?

El encuentro se podrá seguir en directo en La 1 de TVE y también online a través de la plataforma RTVE Play. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del duelo entre España y Bulgaria.