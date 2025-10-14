Esta es la alineación de España contra Bulgaria en el partido de clasificación para el Mundial 2026

España, intratable en su camino al Mundial, busca extender su gran estado de forma frente a Bulgaria para prácticamente sellado su pasaporte a la gran cita, a la que acudirá como una de las grandes favoritas.

La evolución de la selección española es constante. La cartera que maneja Luis de la Fuente es muy amplia. Tanto que en el José Zorrilla comparecerá la 'tercera unidad'. Primero, motivado por la plaga de lesiones y después por la oportunidad del seleccionador para buscar nuevas alternativas.

Bulgaria llega con el ánimo bajo a Valladolid. Recibió un 0-3 en Sofía de España en la primera jornada, el mismo resultado que encajó en su visita a Georgia y fue vapuleada por Turquía el pasado sábado. Un 1-6 doloroso que hunde como colista a un combinado que lleva un año sin ganar.

En la portería el puesto de titular sigue siendo para Unai Simón. Pese a que se especuló con una alternativa, el del Athletic Club sigue siendo intocable.

La zaga estará formada por Pedro Porro y Grimaldo en los laterales y por Le Normand y Laporte en el eje de la zaga.

En el centro del campo Pedri seguirá llevando la batuta. El futbolista del Barça estará acompañado por Zubimendi y Merino en el doble pivote. Junto a ellos, Alex Baena completa el centro del campo.

Los jugadores de la Selección celebran el gol de Oyarzabal. Reuters

Arriba también jugarán los menos habituales. Para el gol, Samu será titular y estará acompañado por Mikel Oyarzabal en la punta.

Alineación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Baena; Oyarzabal y Samu.

Alineación probable Bulgaria: Mitov; Ivan Turitsov, Bozhinov, Petko Hristov, Petrov; Stoyanov, Chochev, Adrian Kraev; Dimitrov, Petkov y Despodov.

