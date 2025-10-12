Mbappé se rinde al trabajo de Xabi Alonso: "Tiene ganas de demostrar y conseguir cosas en el Real Madrid, el mejor club"

Kylian Mbappé ha empezado la nueva temporada siendo el líder del Real Madrid. El francés se ha echado el equipo a la espalda con los 14 goles y 2 asistencias que ha registrado en 10 partidos y ya nadie duda de que está atravesando su mejor momento deportivo desde que llegó al conjunto blanco.

Desde la concentración de la selección francesa, la estrella del conjunto blanco concedió una entrevista en Universo Valdano donde no solo habló de su aventura en el Real Madrid y cuando lo rechazó por primera vez, sino también de su relación con Cristiano, Messi y también Vinicius.

El de Bondy ha analizado las diferencias entre los dos clubes que están marcando su carrera deportiva, el PSG y el Real Madrid. Además, de su relación con Xabi Alonso, un entrenador completamente diferente a Ancelotti.

''Cristiano siempre ha sido un modelo y un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, me da consejos''.



Su prueba en Valdebebas

"Un poco de todo. Pero la familia no, porque yo siempre he tomado mis decisiones. Y ellos las han entendido; es una de las cosas positivas de tener una familia de deportistas, que saben que la carrera de uno es una cosa personal. Claro que quieres escuchar a la gente que quieres, pero tú decides. Cuando me fui del Mónaco, con 18 años, tenía muy claro que quería jugar... y el Madrid tenía a Benzema, Cristiano o Bale. Y yo no quería estar en el banquillo".

"Todos los clubes de Europa me decían que iba a jugar en sus equipos, pero sabía que el Madrid, con todo el respeto que me tenía, no me iba a poder poner en todos los partidos. Claro que tenía el sueño de jugar en el Real Madrid, pero ser titular es un privilegio, me surgió la posibilidad de estar en casa, en París y fue una gran oportunidad para mí. Siete años increíbles".

"El orgullo de jugar en la ciudad donde naciste es algo muy especial. Pero claro que mantenía el sueño de jugar en el Real Madrid, porque lo tenía desde niño. Y lo cumplí el año pasado. Estoy muy feliz".

Real Madrid y PSG

"La única diferencia es que este es el mejor club del mundo. Has visto todos los jugadores que han pasado y los títulos que han dado. Y eres tú quien se mete la presión de conseguir las cosas. A la presión de la gente estoy acostumbrado".

"Pero eres tú mismo quien se dice: estoy en el mejor club del mundo, tengo que ganar, hacerlo bien, ser un ejemplo para mis compañeros, para la gente... Esta es una presión que te metes tú mismo y que es positiva, porque te ayuda a subir el nivel. A ayudar al equipo".

Vinicius celebra con Mbappé su segundo gol en el partido. Reuters

La relación con Vinicius

"Yo opino que esto no es una cuestión de España; los humanos, directamente, son así. En Francia también pasaba. Dos jugadores famosos en el mismo equipo... eso vende mucho papel. Vende mucho. La verdad es que tengo una relación muy buena con Vinicius. Muchísimo mejor este año, porque nos conocemos muchísimo mejor".

"Es un grandísimo jugador y como persona, muy bueno. Y es normal. Sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo. Pero tenemos el mismo objetivo: ayudar al Real Madrid y ganar títulos. Y pienso que si queremos ganarlos, tenemos que estar los dos en nuestra mejor versión. Y ayudar a todo el equipo".

Ancelotti y Xabi Alonso

"Son dos personas diferentes pero... dos personas que han vivido cosas diferentes. Dos generaciones de entrenadores que se cruzan. Ancelotti es uno de los mejores entrenadores de la historia. Un entrenador al que cuando llegas a su vestuario, estás feliz. Es alguien que siempre está cerca de los jugadores, que siempre intenta ayudar".

"Y Xabi también quiere ayudar muchísimo, pero es un entrenador más joven, alguien que tiene que demostrar más que Carlo... ¡Carlo no necesita demostrar nada (ríe)! Xabi es mucho más joven y puedes ver que tiene ganas de demostrar, de conseguir cosas con el Real Madrid. Que es su primera gran oportunidad en el mejor club del mundo. Vamos a intentar ayudarle, a intentar lo que quiere de nosotros. Y a intentar ganar todos los títulos posibles para el Real Madrid".

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé contra el Kairat. REUTERS

Margen de mejora

"Es un año muy importante para nosotros, por el Real Madrid y por Francia. Hay que seguir concentrados en lo que tenemos que hacer. Como he dicho, empezamos bien la temporada, estamos líderes en Liga y bien en Champions. Empezamos a entender lo que el míster quiere de nosotros... pero pienso que tenemos que mejorar si queremos llegar a donde queremos".

Derrota ante el Atlético de Madrid

"Fue un partido duro. Nadie se esperaba lo que sucedió. De hecho, incluso cuando te pones 1-2, no esperas que vayas a encajar cuatro goles más. Fue un momento difícil para el equipo, pero tenemos que seguir. Aunque no debemos olvidar lo que ha pasado, porque nos va a hacer bien en el futuro si queremos ganar".

"Vamos a pensar siempre en este partido y cuando lleguen momentos difíciles, lucharemos para no volver a vivir un momento así. Pero ellos tenían razón. Vinieron a jugar un derbi y nosotros... también, pero sin meter la intensidad en los duelos o centros. Es que ganaban todos los duelos... y así es muy difícil ganar un partido como este. Luego, perdimos el ritmo, el control del partido. Y pasó lo que pasó".

Su fichaje por el PSG

"En ese momento fue muy claro. Cuando me fui del Mónaco el objetivo claro era jugar. En el Madrid estaban Benzema, Cristiano y Bale y yo no quería estar en el banquillo. Todos los clubes de Europa me decían que iba a jugar y en el Madrid sabía que no lo haría"

"Claro que era mi sueño, pero jugar titular es un privilegio y tenía la oportunidad de estar en casa, en París. Tuve 7 años increíbles ahí. El orgullo de jugar donde naciste es especial, pero claro que tenía el sueño de jugar en el Madrid. Fue increíble jugar en París".

Ser compañero de Messi

"Cuando hablas de jugadores que han marcado la historia, piensas en Messi. Es una persona muy normal dentro de un vestuario. Cuando eres famoso mucha gente te da una etiqueta y si los escuchas entra en tu cabeza, pero no, él era totalmente normal y tenía respeto por todo el mundo. Como jugador era único"

"Cuando tienes a alguien así en tu equipo tienes que quedarte cerca de él y observar todo lo que hace. Me ayudó muchísimo a entender el juego. Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi. No pensaba que iba a jugar con él en mi carrera. Pensaba que se quedaría toda la vida en Barcelona y mi sueño era el Madrid, no pensaba ir a Barcelona en mi vida. Solo puedo darle las gracias. Fue una oportunidad de oro".

Derrota en el Mundial

"No piensas en marcar en una final, sino en ganarla. Pero nosotros somos delanteros, así que somos los más cercanos a la portería. Fue un partido loco que Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido. Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si lo miras entero, es merecido. Te pone triste, pero no debes olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez".

La selección española

"Es un equipo que controla mucho los partidos. Técnicamente son muy fuertes, tienen los perfiles perfectos para jugar así, dominando. España es una de las pocas selecciones en las que los jugadores juegan de la misma manera desde pequeños, hasta llegar al primer equipo".

"Y eso es una ventaja. Enhorabuena a toda la gente de España por este trabajo. Pero... tienen un equipo muy joven, con mucha gente que no sabe lo que es un Mundial. Para mí, es el mejor equipo de Europa ahora mismo. Pero un Mundial es diferente. Veremos. ¡Ojalá no jueguen bien y podamos ganar nosotros!"