Javi Poves, terraplanista, sobre la crítica situación de la Ciudad Deportiva del Rayo: "Haré que sea la mejor de toda Europa"

El Rayo Vallecano vuelve a tener un problema serio con su Ciudad Deportiva. Si bien el primer equipo no entrena allí como consecuencia del estado en el que se encuentran los terrenos de juego, el filial y el equipo femenino sí utiliza esos campos para entrenar y jugar los partidos que disputan como local... a pesar del riesgo de lesión.

Tras el partido ante el CD Coria, Jesús Rodríguez Tavío -el árbitro del partido- publicó un acta sonrojante para el club en el que evidenciaba todas las deficiencias que presentaban las instalaciones.

No obstante, la situación sigue siendo la misma y Javi Poves, presidente del CD Colonia Moscardó, ha alzado la voz.

Javi Poves critica el estado en el que se encuentra la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano.

Después de que la RFEF declarara que los campos 3 y 4, de césped artificial, no estaban en condiciones adecuadas para que se celebraran los partidos y la Federación Madrileña de Fútbol tomara la misma decisión hasta que se realicen las obras pertinentes, uno de los equipos perjudicados es el Moscardó, que jugará ante el filial del Rayo Vallecano la próxima semana.

Tras el empate ante la UB Conquense, el directivo del equipo que milita en Segunda RFEF ha calificado esta situación como una "absolua demencia, una absoluta vergüenza".

"Es una vergüenza lo de la RFEF. Esta competición parece un patio de colegio". Javi Poves, presidente del CD Colonia Moscardó

"El Rayo Vallecano si no tiene la capacidad de sostener su Ciudad Deportiva que se la quiten de forma inmediata y que me la den a mí. ¿Quieren ver la mejor Ciudad Deportiva de Europa? Que me la den a mí, que no solamente no se van a suspender los partidos, sino que van a venir arquitectos del mundo para ver cómo funciona el Moscardó en esa Ciudad Deportiva", expresó molesto Javi Poves.

"No puede ser que se le den los medios y recursos públicos y que ahora nosotros nos veamos afectados. Si no me viera afectado pues a lo mejor no me metería en este jardín [...] Es una vergüenza lo de la RFEF. Esta competición parece un patio de colegio", concluyó.

Y es que no son solo los aficionados quienes sufren la dejadez del club con las instalaciones, sino también los propios jugadores, entrenadores, el resto de miembros que forman el Rayo Vallecano y los propios rivales.