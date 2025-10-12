Javi Poves, terraplanista, sobre la crítica situación de la Ciudad Deportiva del Rayo: "Haré que sea la mejor de toda Europa"
El presidente del Colonia Moscardó ha denunciado el abandono en el que se encuentran las infraestructuras del club y ha cargado contra la RFEF.
Más información: El Rayo Vallecano, al borde del colapso institucional: la cantera abandonada, el estadio en horas bajas y el femenino en crisis
El Rayo Vallecano vuelve a tener un problema serio con su Ciudad Deportiva. Si bien el primer equipo no entrena allí como consecuencia del estado en el que se encuentran los terrenos de juego, el filial y el equipo femenino sí utiliza esos campos para entrenar y jugar los partidos que disputan como local... a pesar del riesgo de lesión.
Tras el partido ante el CD Coria, Jesús Rodríguez Tavío -el árbitro del partido- publicó un acta sonrojante para el club en el que evidenciaba todas las deficiencias que presentaban las instalaciones.
No obstante, la situación sigue siendo la misma y Javi Poves, presidente del CD Colonia Moscardó, ha alzado la voz.
Después de que la RFEF declarara que los campos 3 y 4, de césped artificial, no estaban en condiciones adecuadas para que se celebraran los partidos y la Federación Madrileña de Fútbol tomara la misma decisión hasta que se realicen las obras pertinentes, uno de los equipos perjudicados es el Moscardó, que jugará ante el filial del Rayo Vallecano la próxima semana.
Tras el empate ante la UB Conquense, el directivo del equipo que milita en Segunda RFEF ha calificado esta situación como una "absolua demencia, una absoluta vergüenza".
"Es una vergüenza lo de la RFEF. Esta competición parece un patio de colegio".
"El Rayo Vallecano si no tiene la capacidad de sostener su Ciudad Deportiva que se la quiten de forma inmediata y que me la den a mí. ¿Quieren ver la mejor Ciudad Deportiva de Europa? Que me la den a mí, que no solamente no se van a suspender los partidos, sino que van a venir arquitectos del mundo para ver cómo funciona el Moscardó en esa Ciudad Deportiva", expresó molesto Javi Poves.
"No puede ser que se le den los medios y recursos públicos y que ahora nosotros nos veamos afectados. Si no me viera afectado pues a lo mejor no me metería en este jardín [...] Es una vergüenza lo de la RFEF. Esta competición parece un patio de colegio", concluyó.
Y es que no son solo los aficionados quienes sufren la dejadez del club con las instalaciones, sino también los propios jugadores, entrenadores, el resto de miembros que forman el Rayo Vallecano y los propios rivales.
Acta del Rayo Vallecano B - CD Coria
El terreno de juego de césped artificial presentaba varios desperfectos en el mismo, sobre todo en el interior de ambas áreas de penalti y de meta, con segmentos de césped que se levantaban y se separaban del resto, dejando a la vista el cemento/caucho debajo del terreno. Dichos desperfectos dificultaban el juego y ponían en riesgo de lesión tanto a jugadores como al equipo arbitral.
Debido a la coincidencia de colores en las equipaciones con los jugadores y guardametas, tuvimos que salir con una camiseta que coincidía en color con la indumentaria del guardameta del club local.
El club local no dispone de médico.
El club local no nos facilita spray evanescente ya que, según el Delegado, pese a que disponen de los mismos, no nos los van a dejar debido a que "los árbitros se llevan los soportes de los sprays".
Tras haber llegado a las instalaciones deportivas, los empleados del club no nos permitieron acceder dentro de las mismas para aparcar el coche de alquiler, teniendo que buscar un lugar fuera de las mismas para estacionar el mismo.
El club local no pudo presentarnos correctamente la alineación de jugadores hasta las 12:05 horas debido a una incidencia con las licencias de sus jugadores que el Delegado no pudo solucionar a tiempo y, a su vez, tuvo que cotejar varios documentos de identidad con jugadores para poder ser consignados en el acta.