España muestra su dominio ante Georgia para afianzar el liderato del grupo y encarrilar la clasificación al Mundial

La Selección se mostró muy superior ante su rival, pero la falta de acierto de cara a puerta acabó reflejando un resultado corto. Yéremy Pino y Mikel Oyarzabal fueron los autores de los goles.

España ha dado un paso que puede ser casi definitivo en sus aspiraciones por clasificarse al Mundial tras imponerse a Georgia y seguir así con el pleno de victorias. El dominio sobre el equipo de Willy Sagnol fue abismal, a quien no dieron opción durante el partido [Narración y estadísticas del partido].

No hay quien pare al combinado dirigido por Luis de la Fuente. La Selección no acusó las múltiples bajas con las que se presentó al partido y pasó por encima de su rival, aunque el marcador se quedó corto a tenor de las ocasiones que perdonó el equipo, sobre todo en la primera parte.

Siete años después, España volvía a jugar en el Martínez Valero y el público ilicitano pudo disfrutar del buen juego que plasmó sobre el terreno de juego el combinado nacional. Y es que el partido fue un monólogo. Georgia no amenazó la portería de Unai Simón y basó su juego en defenderse de las continuas acometidas de la vigente campeona de Europa.

Los jugadores de la Selección celebran el gol de Oyarzabal. Reuters

El asedio de la Selección fue total, pero al equipo le faltó acierto de cara a puerta. Oyarzabal, Ferran Torres y Mikel Merino se toparon una vez y otra vez con Mamardashvili, quien fue protagonista al pararle un penalti al jugador del Barça en la primera parte ya con el 1-0 en el marcador.

Tanto fue el cántaro a la fuente que el gol acabó llegando por medio de Yéremy Pino, quien estaba efectuando un partido muy discreto en ataque con respecto a sus compañeros hasta el momento del gol.

🌟 Cuando Pedri piensa, España disfruta.



𝙔𝙀𝙍𝙀𝙈𝙔 𝙋𝙄𝙉𝙊 marca el primero tras un gran pase del canario y una fantástica dejada de Le Normand. #SeleccionRTVE



📺 DIRECTO | Teledeporte y https://t.co/iuPjj5Lx60 pic.twitter.com/CTuJuI7DnZ — Teledeporte (@teledeporte) October 11, 2025

Conscientes de lo que sufren los jugadores georgianos a balón parado -en el último partido encajaron dos goles-, Luis de la Fuente preparó muy bien este apartado. No obstante, a España le faltaba fortuna.

Superado el ecuador de la primera parte, Pedri le metió un pase descomunal a Le Normand, quien le dejó el balón en el corazón del área pequeña a Yéremy Pino para que éste marcara el primer gol del encuentro. Nada pudo hacer Mamardashvili, quien se había encargado de sofocar el ímpetu del combinado español.

Sin acierto en ataque

La Selección empezó a meterle el miedo en el cuerpo a Georgia en cuanto empezó a rodar el balón en el Martínez Valero. A los cinco minutos una gran conexión entre Oyarzabal y Ferran obligó al colegiado a ir al monitor a revisar un posible penalti tras señalar falta fuera del área.

Tras la intervención del VAR, Manfredas Lukjančukas acabó decretando balón para el conjunto georgiano. Sin embargo, España no bajó los brazos aunque perdonó una y otra vez. Oyarzabal fallaba un gol cantado en el área pequeña y Ferran erró un penalti que él mismo provocó.

Ferrán tuvo el segundo pero Mamardashvili se hizo enorme para detener el penalti.



🇪🇸🇬🇪 España - Georgia, en DIRECTO en @La1_tve y https://t.co/iuPjj5Lx60#SeleccionRTVE #WCQ2026 pic.twitter.com/B41MSNPN3x — Teledeporte (@teledeporte) October 11, 2025

La Selección siguió basando su ataque en el carril derecho con un incisivo Pedro Porro que volvió loco a la zaga georgiana. De hecho, el lateral se atrevió a poner a prueba a Mamardashvili, pero no había manera de sorprender al portero.

Lo intentó también Mikel Merino entrando desde segunda línea a rematar un centro de Pedro Porro, pero su remate de cabeza no lo pudo dirigir entre los tres palos. Al filo del descanso, su disparo a la media vuelta en una gran jugada trenzada por Pedro Porro y Oyarzabal tampoco encontró portería.

😅 Métela tú que a mí me da la risa.



DOBLE PALO de España que no está consiguiendo convertir en goles todas las ocasiones que está generando. #SeleccionRTVE #WCQ2026 pic.twitter.com/D1wgUj3yIT — Teledeporte (@teledeporte) October 11, 2025

No había manera y la tónica del partido no cambió tras la vuelta de los vestuarios. Mamardashvili volvió a ganarle la partida a Oyarzabal y el disparo de Ferran Torres se marchó al lateral de la red.

Tras dos palos en una misma jugada, el partido terminó por decantarse cuando se había superado la hora de juego. En una falta a la frontal del área, Pedro Porro amenazó con tirar, pero finalmente el disparo lo ejecutó Oyarzabal y el balón perforó la portería de Georgia con un potente disparo al que nada pudo hacer el portero rival.

Con 2-0 en el marcador, De la Fuente optó por dar descanso a algunos de sus titulares, como Pedri, Oyarzabal y Porro, y conceder minutos a jugadores como Borja Iglesias, Llorente o Barrios.

La selección española, consciente de su superioridad, levantó el pie del acelerador ante una Georgia que izó bandera blanca a la espera de batallas más asequibles para sus intereses.

Ferran Torres tuvo la oportunidad de abrochar el partido con un resultado más acorde a lo que sucedió en el césped, pero el valenciano, negado ante el gol, volvió a encontrar la respuesta de un enorme Mamardashvili.

Ficha técnica del partido:

España: Unai Simón; Pedro Porro (Llorente, min. 74), Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi (Aleix García, min. 80), Merino, Pedri (Barrios, min. 74); Ferran Torres, Oyarzabal (Borja Iglesias, min. 64) y Yeremy Pino (Álex Baena, min. 64).

Georgia: Mamardashvili; Kakabadze (Azarov, min. 80), Goglichidze, Kashia, Dvali, Gocholeishvili; Kochorashvili, Mekvabishvili (Mamuchashvili, min. 85), Kiteishvili (Kvernadze, min. 68); Kvaratskhelia (Davitashvili, min. 68) y Mikautadze (Gagnidze, min. 68).

Goles: 1-0, min. 24: Yeremy Pino. 2-0, min. 63: Oyarzabal.

Árbitro: Manfredas Lukjançukas (Lituania). Mostró tarjeta amarilla a Pedro Porro.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el estadio Martínez Valero ante 28.661 espectadores.