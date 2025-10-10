Luis de la Fuente zanja el 'Caso Lamine': "No hay conflicto ni con Flick ni con el Barça"

Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa previa al partido contra Georgia. EFE

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido frente a Georgia de clasificación para el Mundial 2026.

El seleccionador español no quiso entrar a valorar más la polémica de Lamine y aseguró sentirse "muy apoyado" por parte de la Federación.

Del mismo modo, De la Fuente destacó el gran ambiente en el grupo con la figura de líderes como Oyarzabal, Ferran, Merino u Olmo y con un equipo donde se "aceptan bien los roles y no hay ego".

'Caso Lamine'

"No tengo nada que decir, hablemos de Georgia. Ya dije lo que quería decir. Parece que hablamos de otras cosas y no del partido ante Georgia, que nos jugamos la clasificación al Mundial. Tenemos que dar la mejor versión para tener opciones de ganar".

Dani Olmo

"Dani llegó con algunas molestias y cansancio. Hoy no se encontraba cómodo y a los 15 minutos dejó de entrenar. Se fue a hacer unas pruebas".

Vértigo por los elogios

"Sigo pensando lo mismo, desde el convencimiento. Mis jugadores son los mejores. Hay un gran nivel en todo el mundo, pero tenemos a los mejores.

Una vez nos clasifiquemos ya pensaremos en el Mundial, tendremos que pelear por ganarlo. El fútbol es muy complicado y ser campeón de algo es muy difícil".

Cómo lleva el cargo

"Lo manejo con mucha naturalidad. Una de las palabras clave es el equilibrio. A mí me ayuda mucho. No hay que pensar que eres el mejor cuando ganas y el peor cuando pierdes. A ellos les pido que den lo mejor".

Para mí no existe el fracaso, porque si lo das todo es imposible pedir más. Mi conciencia siempre está tranquila, sabiendo que el rival también nos puede ganar. No soy quién para dar consejos, solo cuento mi experiencia".

"La crítica existe y la vivo con naturalidad y vivir un poco al margen para que no me haga daño y soy muy feliz. Tomo decisiones con libertad y cuando me equivoco, me equivoco yo, no me dejo influir".

Central zurdo y diestro

"Pudiendo elegir sí, me gusta tener jugadores específicos. Cubarsí puede jugar en ambos lados, Le Normand también... También es importante tener polivalencia. Ante una emergencia nos permite realizar esos cambios".

El líder del vestuario

"Somos unos privilegiados. Tenemos un equipo en un punto de madurez fantástico. Ahora lo están Oyarzabal, Merino, Ferran, Olmo... Tienen un gran peso dentro del equipo. El equipo acepta bien los roles, aquí no hay egos".

Solo en el 'Caso Lamine'

"Para nada. No hay ningún conflicto. Me siento muy apoyado por la Federación, tengo contrato hasta 2028 y me gustaría seguir hasta nuestro Mundial, hasta el 2030. Todos están conmigo y me siento muy querido".

Laporte en La Liga

Siempre he dicho que cuanto más jugadores españoles estén en España mejor, porque es la mejor Liga y los podríamos disfrutar más. Para nosotros es una gran noticia. Ya demostró que incluso jugando en Arabia tenía un nivel máximo mundial. Ahora juega Champions y Liga y aparecerá el mejor Laporte".

Cuarto hombre de banda

"No me preocupa, hay muchas alternativas. También puede jugar ahí Ferran. Jesús Rodríguez, De Frutos y otros jugadores que entran en nuestros planes. Creo que soy un privilegiado porque puedo elegir entre 40 y 50 jugadores. Puedo elegir dos o tres selecciones. Me gustaría que todos estén sanos, es lo único que me preocupa y me inquieta".

Lesión de Olmo y el Barça

"A mí me molesta cualquier lesión. Vamos a ver que tiene, ahora le están haciendo pruebas. Me disgusta porque le tengo mucho cariño y me duele. Que sea de un club u otro son circunstancias desagradables. Ojalá no cayera ninguno".

Ansu Fati

"Ansu está entre los jugadores que seguimos. Ahora está haciendo muchos goles y lo conocemos muy bien. Le hemos valorado. Si se confirmara alguna baja no sabemos si lo sustituiríamos para el segundo partido. Nos alegramos mucho por Ansu, es una buena noticia para la Selección."