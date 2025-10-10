La alineación probable de España ante Georgia en la clasificación para el Mundial

La Selección afronta una nueva etapa en los duelos ante Georgia y Bulgaria, dos partidos en los que puede igualar la mejor racha sin perder en encuentros oficiales de su historia: los 29 que logró con Vicente del Bosque entre 2010 y 2013.

En el camino hacia el Mundial 2026, tras las contundentes victorias frente a Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6), Luis de la Fuente se enfrenta ahora a la pérdida de buena parte de su once habitual. Del equipo que conquistó la Eurocopa 2024 solo repiten cuatro jugadores.

Las lesiones han golpeado con fuerza a España en esta ventana de octubre con las ausencias de Huijsen y Dani Olmo. Además, los encuentros de septiembre dejaron tanto bajas como polémicas: Nico Williams cayó lesionado ante Turquía el 7 de septiembre y acaba de reaparecer con el Athletic tras perderse seis partidos; Lamine Yamal, por su parte, volvió del parón con molestias en el pubis, se perdió tres encuentros, reapareció en dos… y volvió a resentirse de su lesión.

En el posible once de Luis de la Fuente, bajo palos estará Unai Simón. El portero titular del Athletic Club lo es también de la Selección a pesar de la competencia con David Raya y Álex Remiro. Además, su estatus como cuarto capitán le hace ser un fijo para el seleccionador.

La línea defensiva contará con cuatro hombres y estará compuesta por Pedro Porro y Marc Cucurella en las bandas, mientras que Pau Cubarsí y Le Normand formarán el eje de una zaga que viene de mostrar una gran solidez en los últimos partidos.

La alineación de España ante Georgia.

En la sala de máquinas Pedri y Martín Zubimendi formarán el doble pivote, toda una garantía para Luis de la Fuente; mientras que algo más adelantado, como mediapunta partirá Mikel Merino.

En ataque es donde se vienen las sorpresas: Yéremy Pino y Ferran Torres ocuparán las posiciones de Nico Williams y Lamine Yamal, mientras que Oyarzabal será la referencia en ataque.

Alineaciones probables:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Yeremy Pino, Ferran Torres y Oyarzabal.

Georgia: Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Azarovi; Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili; Mikautadze y Kvaratskhelia.