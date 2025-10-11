Pedri celebra un gol con la Selección

Pedri celebra un gol con la Selección Europa Press

Fútbol

La alineación confirmada de España ante Georgia en la clasificación para el Mundial

Luis de la Fuente sale con Yéremy Pino en el tridente ofensivo acompañando a Ferran Torres y Mikel Oyarzabal.

Más información: El parón de selecciones tiene en vilo a Real Madrid y Barça antes del Clásico: tras Huijsen y Olmo, Mbappé corre también riesgo

Publicada

La Selección afronta una nueva etapa en los duelos ante Georgia y Bulgaria, dos partidos en los que puede igualar la mejor racha sin perder en encuentros oficiales de su historia: los 29 que logró con Vicente del Bosque entre 2010 y 2013. 

En el camino hacia el Mundial 2026, tras las contundentes victorias frente a Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6), Luis de la Fuente se enfrenta ahora a la pérdida de buena parte de su once habitual. Del equipo que conquistó la Eurocopa 2024 solo repiten cuatro jugadores.

Las lesiones han golpeado con fuerza a España en esta ventana de octubre con las ausencias de Huijsen y Dani Olmo. Además, los encuentros de septiembre dejaron tanto bajas como polémicas: Nico Williams cayó lesionado ante Turquía el 7 de septiembre y acaba de reaparecer con el Athletic tras perderse seis partidos; Lamine Yamal, por su parte, volvió del parón con molestias en el pubis, se perdió tres encuentros, reapareció en dos… y volvió a resentirse de su lesión.

Dani Olmo, en un entrenamiento de la selección española

En el posible once de Luis de la Fuente, bajo palos estará Unai Simón. El portero titular del Athletic Club lo es también de la Selección a pesar de la competencia con David Raya y Álex Remiro. Además, su estatus como cuarto capitán le hace ser un fijo para el seleccionador. 

La línea defensiva contará con cuatro hombres y estará compuesta por Pedro Porro y Marc Cucurella en las bandas, mientras que Pau Cubarsí y Le Normand formarán el eje de una zaga que viene de mostrar una gran solidez en los últimos partidos.

La alineación de España ante Georgia.

La alineación de España ante Georgia.

En la sala de máquinas Pedri y Martín Zubimendi formarán el doble pivote, toda una garantía para Luis de la Fuente; mientras que algo más adelantado, como mediapunta partirá Mikel Merino.

En ataque es donde se vienen las sorpresas: Yéremy Pino y Ferran Torres ocuparán las posiciones de Nico Williams y Lamine Yamal, mientras que Oyarzabal será la referencia en ataque.

Alineaciones confirmadas:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Yeremy Pino, Ferran Torres y Oyarzabal.

Georgia: Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Azarovi; Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili; Mikautadze y Kvaratskhelia.