El nuevo paradigma que viven los entrenadores de La Liga: cuando a los clubes les cuesta más despedir que mantener

La Liga vuelve a pulsar el botón de pausa. Llega el segundo parón internacional de la temporada y con él dos semanas en las que los 20 entrenadores del campeonato podrán darle vueltas a la cabeza en busca de mejorar y corregir facetas del juego de su equipo.

Se han disputado ya ocho jornadas, casi un cuarto de la competición, y de momento todos los técnicos que se sentaron en la fecha inagurual siguen manteniendo su cargo. Algo inusual a estas alturas de temporada, pero que parece que va a ser la nueva tendencia en los banquillos de Primera División.

De hecho, si no hay cambios en este 'break' por selecciones, se igualará el mejor registro de jornadas sin sufrir la primera destitución de la última década. Algo que ya sucedió el curso pasado y en la temporada 2020-2021.

TEMPORADA ENTRENADOR JORNADA PUNTOS 2015-2016 Paco Herrera 8 5 2016-2017 Pako Ayestarán 4 0 2017-2018 Luis Zubeldía 4 1 2018-2019 Leo Franco 8 5 2019-2020 Marcelino García Toral 3 4 2020-2021 Óscar García 9 6 2021-2022 Paco López 8 4 2022-2023 Francisco García 7 1 2023-2024 Qique Setién 4 3 2024-2025 Luis Carrión 9 3

El año pasado Luis Carrión fue relegado de su cargo en la UD Las Palmas después de sumar tan solo tres puntos de 27 posibles. No ganó ningún partido y la paciencia del presidente se agotó. Por su parte, Óscar García fue despedido como entrenador del Celta con un triunfo y cuatro empates en nueve partidos.

En el resto del último decenio, desde la temporada 15-16 hasta la actual, al menos un entrenador había sido cesado a estas alturas de la temporada. El más prematuro fue Marcelino García Toral en el curso 19-20, quien abandonó el Valencia tras la jornada 3, pero no por cuestiones deportivas.

Le siguen Pako Ayestarán (Valencia, 16-17), Luis Zubeldía (Alavés, 17-18) y Quique Setién (Villarreal, 23-24), todos ellos tras tan solo cuatro jornadas. Los dos primeros no ganaron ningún partido y el cántabro sumó tres puntos, pero acabó divorciado con el vestuario. La situación fue tan crítica que llegó a juicio.

En la temporada 22-23 Francisco Rodríguez se marchó del Elche tras siete jornadas y un punto obtenido de 27 posibles. Un año antes Paco López se mantuvo en el banquillo del Levante ocho partidos con cuatro puntos de 24 y en la 15-16 Paco Herrera duró también ocho jornadas en la UD Las Palmas con cinco puntos.

En total, 10 años en los que cuatro de esa decena de equipos que destituyó primero a su entrenador no acabó revertir la situación y bajó a Segunda División: Huesca 18-19, Levante 21-22, Elche 22-23 y Las Palmas 24-25.

En el alambre

Esta temporada todo se está dilatando algo más. Se han jugado ocho partidos, acaba de llegar el segundo parón del curso y de momento no han llegado cambios de entrenador. Eso sí, varios de ellos se encuentran en la cuerda floja y a un par de resultados de hacer las maletas.

Los nombres más claros son los de los tres equipos situados en puestos de descenso: Mallorca, Real Sociedad y Girona. Arrasate, Sergio Francisco y Míchel. Su futuro pende de un hilo y necesitan un cambio de dinámica inmediato.

El Mallorca de Arrasate es colista con cinco puntos. Han tenido muchos problemas a nivel interno, no ganaron en las seis primeras jornadas, pero el triunfo en la séptima contra el Alavés parece haber amainado algo las aguas en el club bermellón.

Regresan tras el parón midiendo sus fuerzas frente al Sevilla, una de las grandes revelaciones, y después recibirán al Levante en Son Moix. Dos derrotas significarían prácticamente el adiós del técnico vasco.

19º está la Real Sociedad de Sergio Francisco. La crisis post Alguacil está siendo muy grande y el conjunto donostiarra no está siendo capaz de sobreponerse a las circunstancias. Su única victoria llegó contra el Mallorca en lo que fue el único haz de luz de un arranque para el olvido.

Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad. EUROPA PRESS

Celta y Sevilla serán los siguientes compromisos. A Sergio Francisco le queda una bala, pero un mínimo paso en falso le puede condenar. La exigencia sobre la Real Sociedad es máxima y estar en puestos de descenso es una losa muy complicada de levantar para cualquier entrenador.

El Girona es el equipo que abre el descenso. Los de Michel perdieron cuatro de los cinco primeros encuentros, pero es cierto que en las últimas tres jornadas han subido su nivel. Son 5 puntos de nueve y la sensación de que el entrenador madrileño ha reconducido la situación.

Michel Sanchez, entrenador del Girona Europa Press

La vuelta del parón será clave para confirmar o no la mejoría. Regresan visitando al Barça y después se verán las caras con un rival directo como el Oviedo donde no podrán fallar si quiere seguir hundidos en el pozo.

'Obligados' a mantener

Poco a poco, salvo rendimientos catastróficos, parece que la tendencia de los clubes pasa por tener más paciencia con sus entrenadores. Una decisión que puede tener su explicación en las dificultades económicas de los equipos.

Y es que, despedir a un entrenador puede suponer un agujero en las arcas de un club fruto de sistema de control económico que existe en LaLiga. La indemnización por despido no cuenta para el límite salarial, pero sí su sueldo y el dinero utilizado en la contratación de un nuevo técnico.

Esto deja en una situación complicada para los clubes. Romper el contrato de un entrenador para incorporar a otro puede suponer que no te puedas reforzar en el mercado de invierno. Eso hace que los presidentes y directores deportivos se piensen dos veces prescindir de un entrenador.