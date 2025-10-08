Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel: "Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí"

Este 7 de octubre se cumplieron dos años del ataque perpetrado por Hamás en el festival de música Nova que acabó con la vida de casi 400 personas y provocó el inicio de un conflicto que ya ha dejado miles de muertos.

En su segundo aniversario, muchos israelíes escribieron en redes sociales y homenajearon a las víctimas. Uno de ellos fue Tal Naim, futbolista del Maccabi Hezliya que anotó su primer gol con el club y se lo dedicó a su hermana May, asesinada en Nova, mostrando una camiseta con su foto.

Pero Tal no fue el único jugador que tuvo un gesto con el pueblo israelí. También lo hizo José Rodríguez, quien fuera canterano y futbolista del Real Madrid hace ya 12 años y que ahora defiende los colores del Flamurtari albanés.

José Rodríguez, que también tuvo un periplo en Israel jugando en el Maccabi Tel Aviv en el año 17-18 y en el Maccabi Haifa en la temporada 20-21, subió una historia a Instagram en la que mandó su apoyo a Israel.

Subió una foto suya con miembros de la policía israelí acompañada del siguiente texto: "El 7 de octubre no se borra de la memoria de José Rodríguez. “Ese día cambió mi vida y quedó grabado en mi corazón. Parece que fue ayer… y ya han pasado dos años. Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo de Israel".

El más joven en Champions

José Rodríguez tan solo tiene 30 años, pero su carrera ha ido por otros derroteros a los que quizá se esperaban cuando despuntaba en la cantera del Real Madrid. Llegó al club blanco en 2009 y fue quemando etapas hasta debutar con el primer equipo.

Se estrenó el 31 de octubre de 2012 en Copa del Rey ante el Alcoyano (donde marcó un gol) y el 4 de diciembre se convirtió en el jugador más joven de la historia del Real Madrid en disputar minutos en Champions. Tenía 17 años y 354 días. Todavía sigue teniendo ese récord en el conjunto madridista.

Después se marchó al Deportivo de la Coruña y a partir de ahí fue dando saltos a multitud de equipos. Galatasaray, Mainz, Málaga, Maccabi Tel Aviv, Fortuna Sittard, Fuenlabrada, Maccabi Haifa, Union Saint-Gilloise, Adana Demirspor y Flamurtari.

Allí, en Albania, busca disfrutar de nuevo del fútbol tras unos últimos meses de altibajos. Mientras tanto, aunque sea desde la distancia, manda su apoyo a Israel.