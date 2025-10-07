El día en el que Mario Balotelli, el pirómano del fútbol italiano, disparó las acciones del Intercity sin llegar a jugar en él

Hay que echar la vista atrás tan sólo un año para recordar uno de los casos más particulares que se han visto en el fútbol español durante los últimos tiempos. Los protagonistas, un equipo de Primera RFEF con el objetivo de llegar al mundo profesional y una estrella contrastada -y polémica- como Mario Balotelli.

Septiembre agonizaba y el mercado de fichajes hacía semanas que se había terminado. Las plantillas estaban cerradas, pero de repente el nombre de Mario Balotelli irrumpió de la forma más inesperada.

Desde Alicante afirmaron que estaba en el radar del Intercity. Todo un campeón de Europa, alguien con pasado en el AC Milan, Inter de Milán o Manchester City, de repente parecía dispuesto a desembarcar en el tercer escalón del fútbol español. Alguien siempre controvertido fuera del campo, como cuando incendió su casa por 'jugar' con unos fuegos artificiales.

La operación finalmente quedó en agua de borrajas y no se materializó. Balotelli fichó por el Genoa de la Serie A italiana pero hubo un efecto colateral de aquel rumor. Las acciones del Intercity, en caída libre por entonces, se dispararon.

Ahí cogió fuerza el rumor de que esta operación no había sido más que una treta para reflotar las participaciones en el mercado alternativo bursátil del equipo alicantino, pero lo cierto es que la opción de que Balotelli recalara en el Intercity fue real y que tan sólo un trámite administrativo se la llevó por delante.

Las acciones se revalorizan

Balotelli se había quedado sin equipo el verano pasado y necesitaba encontrar un acomodo en el que seguir jugando al fútbol. Después de varios intentos frustrados, su agente Enzo Raiola, primo del ya fallecido Mino Raiola, tocó por primera vez la puerta del Intercity.

Por supuesto, en el club alicantino vieron con buenos ojos la opción y se sentaron a hablar de las condiciones económicas con las que podría cerrarse aquello. Sin duda, se trataba de un auténtico pelotazo que podría tener una trascendencia excepcional.

Mario Balotelli, durante su estancia en el Manchester City. EFE

La operación era una ganancia doble de manual, primero en lo deportivo por tratarse de un jugador con una calidad sobrada para Primera RFEF, y segundo en lo económico, ya que el bombazo podría reflotar el valor de las acciones del Intercity. Y es que el club alicantino cotiza en el mercado alternativo bursátil.

"A los accionistas del club les venía bien porque pensaban que todo compensaba, porque el valor de las acciones subiría. Y claro, querían asumir el riesgo", recuerda para EL ESPAÑOL el periodista Óscar Manteca, del medio Alicante Plaza.

En aquel momento, el valor de las acciones del Intercity se había desplomado y, sin duda, un empujón no les hubiera venido nada mal.

Efectivamente, aunque Mario Balotelli no terminó aterrizando en Alicante, las acciones del Intercity experimentaron un gran crecimiento después del vínculo con el jugador italiano. Fue por eso que muchos aficionados dudaron de si todo aquello no había sido más que una pantomima con un objetivo financiero.

La opción fue real

Sonaba muy extraño que alguien que hasta el momento siempre había jugado en la élite de repente se prestara a bajarse al 'barro' de la Primera RFEF. Una caída al fútbol semiprofesional, en un país inexplorado para Balotelli como era España, sonaba a una cantinela difícil de creer.

Sin embargo, aquella inverosímil comunión estuvo a un paso de hacerse realidad. "La operación no se cierra por un asunto reglamentario, ya que el Intercity no podía utilizar la ficha que tenía disponible porque esa licencia no se había liberado antes del cierre del último mercado", cuenta Óscar Manteca, que vivió todo el culebrón de cerca.

Mario Balotelli sufre insultos racistas EFE

Y es que un futbolista del Intercity abandonó el club con el mercado de fichajes ya cerrado, y esa ficha no podía ser ocupada por otro jugador precisamente por estar el mercado ya finalizado. Pese a que el club alicantino negoció con la RFEF y hasta llegó a decir que tenía el OK federativo, finalmente no pudo cristalizar el interés.

"Por supuesto que existió algo. ¿Que una vez que trascendió el interés los títulos pudieron revalorizarse algo? Se revalorizaron, es cierto, pero después volvieron a caer", recuerda Manteca acerca de las consecuencias financieras de este rumor.

De hecho, Mario Balotelli ha vuelto a estar cerca de recalar este pasado verano en un club español. Estuvo en el radar del Real Murcia, aunque ahora mismo se encuentra sin equipo.

Otros ilustres

El Intercity, que presume abiertamente de ser "el primer club español en salir a Bolsa", es un equipo al que le gustan las operaciones de renombre. Algunos de estos movimientos le han salido bien, e incluso se dio el gustazo hace tres temporadas de jugar contra el Barça en la Copa del Rey.

Otras, sin embargo, no han tenido tanto éxito, y lo que era una idea de club de alcanzar el fútbol profesional se ha visto completamente frustrada. De hecho, ahora el Intercity se encuentra compitiendo en Segunda RFEF, el cuarto escalón del fútbol español.

Pese a todo, ya el pasado curso el club alicantino volvió a ponerse en el mapa con la incorporación de Anthony Modeste. El delantero, con pasado en equipos de renombre como el Borussia Dortmund o el Girondins de Burdeos, jugó la segunda parte del curso con el Intercity, aunque tan sólo marcó un gol en once partidos.

Por otra parte, se mantiene en la plantilla el veterano Emilio Nsue, un jugador de reconocida trayectoria en la élite con el RCD Mallorca y máximo goleador de la pasada Copa de África con Guinea Ecuatorial.