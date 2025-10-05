El veto del Barça a que Lamine y Marc Bernal jueguen con la Selección desquicia a la RFEF con informes médicos tardíos

Cuando todo hacía indicar que el Barça había enterrado el hacha de guerra con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la convocatoria de Lamine Yamal, el sábado se volvió a desatar la tormenta, aunque en esta ocasión el protagonista fue Marc Bernal.

Sin embargo, para entender el conflicto que han protagonizado Hansi Flick y Luis de la Fuente hay que retroceder en el tiempo hasta 13 de septiembre. En la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia, el alemán cargó contra el seleccionador nacional por haber hecho jugar tantos minutos a Lamine ante Bulgaria y Turquía.

"Ya se fue de Barcelona con dolor y jugó con la Selección con dolor. Tuvo problemas entre los partidos, pero luego jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó por los problemas entre los partidos. Eso no es cuidar a los jugadores", criticó el entrenador del Barça.

El pasado viernes Luis de la Fuente quiso zanjar la polémica asegurando que no tenía ningún problema con Flick, aunque "me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía hacia otros seleccionadores", confesó el riojano.

Cuando el conflicto parecía cerrado, el Barça emite un comunicado en la tarde del viernes -una vez que ya se conocía la convocatoria de Lamine para los próximos partidos de la Selección- asegurando que el jugador se había resentido de sus molestias en el pubis y que estaría 2 o 3 semanas de baja.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas. pic.twitter.com/rf5OLCcAgI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 3, 2025

Ante ese escenario, la Federación decidió anunciar la baja del extremo en la lista, aunque se vislumbró un malestar en relación a los tiempos que había marcado el Barça para informar sobre el estado físico del jugador.

"Tras la petición de información médica por parte de los servicios médicos de la RFEF en el día de ayer, los servicios médicos del FC Barcelona han remitido esta tarde, una vez publicada la convocatoria oficial, unas molestias en la zona del pubis...", reza la información de la Federación.

Aun así, "en aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno, como se hace con todos los futbolistas que juegan con la Selección Española, se procede a su desconvocatoria", concluye el texto.

Un tema zanjado

El 'caso Lamine' estaba ya definitivamente cerrado. "No quiero centrarme en lo negativo: no es fácil para De la Fuente, tampoco para mí, pero debo proteger a mi jugador. Para mí está acabado y tenemos que manejarlo", manifestó Hansi Flick en la mañana del sábado.

De hecho, Rafael Louzán en la XI Gala de los Premios al Altruismo afirmó que "el Barcelona es un gran club, estamos coordinados con ellos, y por lo tanto, las polémicas hay que darles la dimensión justa que tienen. Lo importante es el buen ambiente, la paz y agradecer el esfuerzo de los clubes, que están cediendo jugadores vitales en un calendario muy exigente".

Si bien la carpeta de Lamine Yamal se cerraba, ahora la que se abría era la de Marc Bernal. El protagonista de la historia había cambiado, pero el guion de la película seguía siendo el mismo, como si de un 'dèjá vu' se tratase.

David Gordo, el seleccionador de la sub-21, anunció la lista de convocados para los encuentros amistosos ante Noruega y Finlandia y en ella figuraba el nombre del mediocentro azulgrana. Cuando desde el club se enteraron de la noticia, la sorpresa fue mayúscula debido a los pocos minutos que había jugado el futbolista en los últimos encuentros.

Marc Bernal, quien se lesionó ante el Rayo Vallecano, disputó nueve minutos el 14 de septiembre en la victoria ante el Valencia y desde el banquillo vio los triunfos ante el Newcastle, Getafe, Oviedo y Real Sociedad. El mediocentro reapareció ante el PSG jugando tan solo once minutos, por lo que nadie se esperaba su convocatoria.

🔄 Fer López suple a Marc Bernal en la lista de David Gordo.



El jugador del Wolves se incorpora para los encuentros ante Noruega y Finlandia.



🔗https://t.co/i7piRD1jXS#NuestraBase | #U21EURO pic.twitter.com/FSO0gUsjh2 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 4, 2025

Inmediatamente el Barça decidió elaborar un informe médico explicando que el jugador -que venía de estar un año lesionado al sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda- estaba recuperando poco a poco el ritmo competitivo. Es por ello que Flick le introducía progresivamente en el equipo.

"Es una situación difícil: creo que no está preparado para jugar en este momento. No sé que que quieren de él, hay que ir con cuidado y no está para jugar muchos minutos. Lo vemos en los entrenamientos: no está como antes de la lesión y eso vale para mí y la Federación", señaló Flick el sábado después de conocer la presencia de su jugador en la lista de la sub-21.

La Federación accedió y volvió a desconvocar al jugador del Barça. Sin embargo, sorprendió que a tenor de sus declaraciones, el alemán convocara a Marc Bernal de cara al partido ante el Sevilla.

De nuevo, el club azulgrana informaba tarde del estado físico de su jugador, lo hicieron una vez que vieron a Lamine Yamal y a Marc Bernal en la lista, provocando así la desesperación de la RFEF que, de forma obligada, ha tenido que acceder a las solicitudes del Barça.