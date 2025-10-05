Rodri hace saltar las alarmas: se marcha lesionado en los primeros minutos del partido del Manchester City

El centrocampista español abandonó el terreno de juego ante el Brentford aquejado de unas molestias.

Rodri Hernández hizo saltar todas las alarmas. El centrocampista español tuvo que marcharse lesionado en los primeros minutos del partido que jugaban este domingo el Brentford y el Manchester CIty en la Premier League.

Cuando apenas se habían disputado 20 minutos, y con el City ya mandando en el marcador gracias al gol de Erling Haaland, Rodri se lanzó al suelo. Enseguida su rostro arrojó signos de preocupación y se vio claramente que no iba a poder seguir jugando.

Por suerte, el problema del Balón de Oro del año pasado fue muscular.

"Lo que te puedo decir es que Rodri no puede jugar los noventa minutos de cada partido", aseguró Pep Guardiola en la previa del encuentro, después de que Rodri se perdiera las victorias ante Huddersfield y Burnley, esta última por dolor en su rodilla.

