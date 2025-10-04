La alineación probable del Barça ante el Sevilla en la jornada 8 de La Liga

El Barça defenderá el domingo a partir de las 16:15 horas ante el Sevilla el liderato de La Liga que consiguió la pasada jornada tras imponerse a la Real Sociedad y aprovecharse de la derrota del Real Madrid ante el Atlético.

Los de Hansi Flick llegan al Ramón Sánchez-Pizjuán sin Lamine Yamal, quien causó baja tras el partido ante el PSG por haberse resentido de sus molestias en el pubis, pero con la intención de resarcirse tras haber perdido el primer partido de la temporada ante los de Luis Enrique.

Enfrente estará un Sevilla que a pesar de la fortaleza que conlleva jugar en su estadio, todavía no sabe lo que es ganar delante de su afición. Con la baza de Alexis Sánchez, quien se reencontrará con su antiguo club, los de Matías Almeyda quieren meter el dedo en la llaga azulgrana.

Con Marc-André Ter Stegen y Joan García lesionados, la responsabilidad de poner el cerrojo en la portería del Barça recaerá sobre Szczesny. El polaco, que jugó su primer partido de la temporada ante el PSG, se estrenará en La Liga y mientras dure las lesiones del alemán y el español, será el primer portero del Barça.

En defensa, Hansi Flick podrá implantar su línea de cuatro de gala con Jules Koundé y Alejandro Balde en los laterales, mientras que Cubarsí y Araujo formarán el eje de la zaga. Hará rotaciones el alemán y en el banquillo se quedarán Christensen y Gerard Martín.

La alineación del Barça ante el Sevilla.

En la sala de máquinas, Pedri y Frenkie de Jong jugarán en el doble pivote mientras que algo más adelantado estará Dani Olmo, quien espera reivindicarse tras un inicio de temporada donde no está teniendo todos los minutos que a él le gustaría.

En la parcela ofensiva también habrá cambios ante la ausencia por lesión de Lamine Yamal. En el carril derecho estará Ferran Torres, mientras que el izquierdo lo ocupará Rashford. Lewandowski será la referencia en ataque.

Alineaciones probables:

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Marcao, Kike Salas; Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo; Rubén Vargas, Alexis Sánchez e Isaac Romero.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong; Olmo, Rashford, Ferran Torres y Lewandowski.