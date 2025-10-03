Lamine Yamal recae de su lesión en el pubis y el Barça anuncia que estará de baja de 2 a 3 semanas: peligra el Clásico

Lamine Yamal se ha resentido de sus molestias en el pubis y volverá a estar en el dique seco durante las próximas dos o tres semanas. Así lo ha anunciado el Barça en un comunicado tras la exploración que se le ha hecho al jugador después de haber disputado el partido entero ante el PSG.

El extremo reapareció el pasado domingo ante la Real Sociedad después de haberse perdido los últimos cuatro partidos que disputó el conjunto azulgrana. Flick le dio poco más de 30 minutos y Lamine apenas necesitó medio minuto para dejar su sello en el partido asistiendo a Lewandowski con un gol que acabaría dando el triunfo al Barça.

Tres días después el alemán le dio la titularidad ante el Paris Saint-Germain y, además, jugó los 90 minutos. A pesar de que durante el partido no dio ningún síntoma de haber recaído de su lesión en el pubis, tras el examen médico al que ha sido sometido se le ha diagnosticado una recaída.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas. pic.twitter.com/rf5OLCcAgI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 3, 2025

Lamine, que había sido convocado por Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Bulgaria en la clasificación para el Mundial de 2026, se perderá de forma segura los encuentros ante el Sevilla y los dos que disputará la Selección.

En los 14 o 21 días que estima el Barça que estará alejado de los terrenos de juego, el internacional con España podría perderse los partidos ante el Girona y Olympiacos (en Montjuïc), además del Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

De hecho, las molestias en el pubis fueron el motivo del 'enfrentamiento' dialéctico que tuvieron Hansi Flick y Luis de la Fuente. El alemán acusó al jugador de haberle hecho jugar aun sabiendo que tenía molestias.

"Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía empatía hacia otros seleccionadores, nada más", reconoció el riojano en la mañana del viernes durante la rueda de prensa posterior a la convocatoria.

El conflicto con la Selección

Si bien en el Barça sorprendió que el nombre de su estrella figure entre los convocados para los próximos compromisos internacionales de la Selección, el 'hacha de guerra' está enterrado. Además, que si Lamine no está al 100% para ir con España tampoco lo estuvo para jugar los 90 minutos en Champions ante el PSG.

No obstante, el club azulgrana no va a volver a arriesgar con el jugador. No estará en la lista de Flick para jugar el domingo en el Sánchez Pizjuán y su evolución marcará si podrá volver el 18 de octubre ante el Girona, sobre todo porque el Barça tiene tres días despúes un partido importante ante Olympiacos.

El siguiente fin de semana, el domingo 26 de octubre, se disputará el Clásico ante el Real Madrid en el Bernabéu y esa es la fecha marcada en rojo para que el jugador pueda estar al 100%. En el Barça, ese es ahora el gran objetivo.