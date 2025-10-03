La alineación probable del Real Madrid ante el Villarreal en la jornada 8 de La Liga

El Real Madrid regresa a La Liga después de la dura derrota en el derbi del sábado pasado (5-2), con casi 14.000 kilómetros de viaje a Almaty (Kazajistán) a sus espaldas y varios frentes que Xabi Alonso debe resolver.

Enfrente tendrá a un Villarreal que llega con solo dos puntos menos y que, si logra ganar por tercera vez en el Santiago Bernabéu, dormiría el sábado como líder, al igual que el conjunto blanco, que está a un punto del Barça.

Xabi Alonso busca la reacción de su equipo en un nuevo examen ante un rival que le va a llevar al límite para conseguir la victoria. Y es que el submarino amarillo quiere indagar ya no solo en las dudas que ha podido provocar la derrota ante el Atlético de Madrid, sino también en las tensiones que hay con respecto a las situaciones de Valverde y Vinicius.

Bajo palos estará Thibaut Courtois. A pesar de que el belga no atraviesa su mejor estado de forma, su presencia en el once es indiscutible ya que sigue siendo clave con sus actuaciones. Los cinco goles encajados ante el conjunto rojiblanco fueron una losa demasiado grande para un portero que solo había encajado dos goles en La Liga.

En defensa se mantendrá la línea de cuatro con Raúl Asencio y Álvaro Carreras en los laterales ante las ausencias de Trent Alexander-Arnold y Carvajal en el carril derecho, mientras que el eje de la zaga estará formado por Dean Huijsen y Militao.

La alineación del Real Madrid ante el Villarreal.

Por delante, en la medular, Tchouaméni volverá a partir de inicio. El francés aseguró estar "muy contento" con Xabi Alonso, quien lo ve como una figura capital en su esquema. A su lado estará Fede Valverde y Arda Güler, cuyo papel ha cambiado con el tolosarra en el banquillo.

En la parcela ofensiva jugará de titular Bellingham, junto con Vinicius, que también partió de inicio ante el Kairat Almaty aunque se marchó molesto por ser nuevamente cambiado, y Mbappé, el jugador en el que se sustentan las victorias del Real Madrid.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Huijsen, Carreras: Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Arda Güler, Mbappé y Vinícius.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Partey, Pape Gueye, Ilias Akhomach, Moleiro; Nicolás Pepe y Georges Mikautadze o Tani Oluwaseyi.