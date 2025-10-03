Los aficionados de Osasuna obligan a detener el partido ante el Getafe lanzando pelotas como protesta contra Israel

Pancartas en contra de Israel y a favor de Palestina durante el partido entre Osasuna y Getafe. EFE

El partido entre Osasuna y Getafe que ha abierto la jornada 8 de La Liga estuvo durante tres minutos detenido a causa del lanzamiento de pelotas que la afición del conjunto rojillo lanzó al terreno de juego.

Las pelotas amarillas que se lanzaron desde el fondo donde se ubica la grada de animación de Osasuna, Indar Gorri, como señal de protesta contra Israel y en apoyo a Palestina obligaron a Alberola Rojas a parar el encuentro.

Hasta que los empleados del club navarro no retiraron todas las pelotas de tenis que se lanzaron al campo, el encuentro no se reanudó.

Palestina Aurrera! Masivo cántico en El Sadar. Se han tirado pelotas de tenis y se ha detenido el encuentro entre Osasuna y Getafe. Aplauso general y sigue el partido. Visibilidad a un genocidio. pic.twitter.com/SquxFbvAiy — María Vallejo Munárriz (@merivalle) October 3, 2025

No sin antes que el colegiado castellano-manchego se dirigiera a Iñaki Ibáñez -delegado de campo- y desde la megafonía del estadio se pidió a los aficionados que evitaran llevar a cabo ese tipo de acciones.

Con el partido detenido, algunos de los miembros que conforman Indar Gorri sacaron banderas de Palestina y una pancarta en la que se exponía: "Israel suntsitu" ("destruir Israel").