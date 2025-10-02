Así es la nueva IA que Bordalás ha implementado en el Getafe para optimizar los entrenos y mejorar en cada partido

El Getafe ha vuelto a poner de manifiesto que se encuentra a la vanguardia en los avances tecnológicos desde que en el banquillo está José Bordalás. Desde su llegada en septiembre de 2016 cuando el club estaba en Segunda División -en su primera etapa-, el equipo empezó a rendir de forma que se pasó de estar en descenso a terminar ascendiendo a Primera.

La intensidad en los entrenamientos fue clave. "No hay ningún jugador que se pueda escaquear", admitió el propio Bordalás quien junto a Javier Vidal, preparador físico, tenía un control absoluto del estado de forma de sus jugadores mediante un chaleco con GPS que medía 200 parámetros de rendimiento en cada entrenamiento.

Además de trabajar con una empresa israelí de Big Data para prevenir las lesiones, ahora trabajan optimizando cada aspecto de la metodología de las sesiones. Los jugadores del Getafe no realizan unos ejercicios genéricos, sino que el staff técnico los diseña replicando las condiciones más probables de cada partido en función de lo que predice la estadística.

Con el módulo de análisis de rivales, el cuerpo técnico obtiene información precisa sobre cómo posicionar al equipo con balón y sin balón, cuáles son los patrones de juego más repetidos del adversario y en qué zonas es más probable forzar errores.

"Lo sorprendente es que, por ahora, ningún otro club de las grandes ligas está utilizando este sistema. Se trata de un modelo completamente innovador, desarrollado en alianza con una empresa española especializada en inteligencia artificial", apunta el diario AS.

El método Zone7

Con el inicio de la temporada y cuando todavía no se conocía de qué forma podía influir esta herramienta en el devenir de los partidos del Getafe, Bordalás reconoció la ayuda que le proporciona a su cuerpo técnico.

"Llevamos temporadas trabajando con inteligencia artificial, con diferentes modelos, y la verdad es que nos ayuda en ese trabajo táctico tan importante que se hace cada día en el verde y que los jugadores tienen que entender que es realmente importante".

Juan Iglesias y Borja Mayoral celebran el gol del empate ante el Levante. EFE

En su primera etapa en el club del sur de Madrid, junto con Javier Vidal, fueron los precursores en LaLiga de la llamada Zone7. Esto es aplicar el Big Data a los entrenamientos de una temporada completa.

Un sistema que reconocía los métodos específicos de cada cuerpo técnico y los jugadores, y alerta y pone en valor una multitud de variables que pueden llegar, en su caso, a predecir el tanto por ciento de posibilidades que tiene un futbolista de lesionarse en un momento dado.

Con estas herramientas, el Getafe consiguió registrar uno de los mejores arranques de temporada de su historia al haber ganado tres de los cuatro primeros encuentros del campeonato. Sin mantener su esencia en relación a la intensidad, el orden y la fuerte presión tras pérdida, el conjunto azulón ha dado un paso al frente.

De esta forma, el 'Geta' ha conseguido ser un hueso muy duro de roer para los grandes y las visitas de los rivales al Coliseum son todo un quebradero de cabeza para los adversarios.