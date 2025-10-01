El enfado de Fede Valverde, suplente con el Real Madrid en Almaty: los gestos que lo delatan

Fede Valverde, en el derbi y durante su calentamiento en Almaty Europa Press / Captura de pantalla

Kairat

Real Madrid

Fede Valverde está incómodo. No se sabe todavía con qué. Si porque las cosas no le salen, como reconoció el lunes, si con su entrenador o si por algo más. Pero la realidad es la que es, tal y como se comprobó en Almaty.

En el segundo partido de esta Champions League para el Real Madrid, Valverde fue suplente. Dijo Xabi Alonso que era "una decisión que estaba tomada" antes de su rueda de prensa, en la que el uruguayo volvió a dejar claro que no termina de verse jugando de lateral derecho.

Sin Carvajal ni Trent, en la previa se barruntaba que Valverde jugaría ahí. Su presencia en rueda de prensa casi lo confirmaba, al menos que sería titular. Raro es que el jugador que habla en Champions no juegue. Pues eso pasó.

Xabi, como con los enfados de otros días de Vinicius, quitó hierro al asunto. "Fede siempre está dispuesto. Siempre con buena predisposición. Si el partido lo hubiera requerido, hubiera jugado. Como Carreras. Pero hay que dosificar. Hay que saber manejar", dijo sobre su segundo capitán.

Hubo una segunda pregunta para Xabi, mencionando "cosas extrañas" que podrían estar sucediendo con Valverde. "No tengo ni idea", se limitó a decir. No lo vio, o no lo quiso ver, pero en Almaty se vieron cosas... 'extrañas'.

La primera, tras confirmarse que empezaría desde el banquillo, fue que Valverde no apareció en el rondo de suplentes. Con Xabi, a diferencia que en la etapa de Ancelotti, es obligatorio que todos los jugadores, incluidos los suplentes, salgan al césped y participen en el rondo.

Valverde 'rompió' la regla. Es más, el uruguayo estaba ubicado dentro del banquillo, sentado y solo, mientras sus compañeros trabajaban en el terreno de juego.

Uno de los rondos en el calentamiento del Real Madrid antes de jugar contra el Kairat Almaty EFE

De los cinco cambios que hizo Xabi, ninguno fue el de Valverde. Pero sí calentó. En la segunda parte, Fede formó parte del grupo que estaba en la banda preparándose por si había que entrar al partido. Fueron saliendo Rodrygo, Brahim, Camavinga, Bellingham y Gonzalo, pero no él.

Además, la actitud de Valverde en el calentamiento fue impropia de lo que se exige. Se le vio paseando, con las manos atrás y gesto serio. Luego se sentó de nuevo en el banquillo, bien por decisión propia o porque se lo ordenaros. El misterio queda ahí.

Estas imágenes no se habían visto hasta ahora con Valverde, que lleva desde 2018 en la plantilla del primer equipo del Real Madrid y, tras la transición con Kroos y Modric, se convirtió en uno de sus líderes.

Ahora no encuentra su hueco en una dinámica de juego que consiste más en encerrar al rival y no en las idas y venidas con Ancelotti en las que Valverde rompía con su potencia —de carrera y de disparo—. Está incómodo. No lo esconde. Habrá que seguir prestando atención a lo que ocurra con Fede.