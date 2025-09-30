La vida actual de Dani Alves seis meses después de la anulación de su condena por violación

Dani Alves se encuentra actualmente en una situación jurídica compleja mientras desarrolla diversos proyectos empresariales en Barcelona.

Tras ser absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en marzo del delito de agresión sexual, el exfutbolista brasileño enfrenta un nuevo capítulo en su vida marcado por la incertidumbre judicial y la reconstrucción de su carrera profesional.

A pesar de haber sido absuelto hace seis meses, la situación legal de Dani Alves sigue siendo incierta. La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó en mayo un recurso contra la absolución, argumentando que la sentencia del TSJC fue "absolutamente arbitraria, irracional y extraordinariamente injusta para la víctima".

El fiscal Fidel Cadena acusó al tribunal catalán de "retroceder siglos en la valoración del consentimiento" y de "recuperar el postulado medieval de que la mujer que consiente en embriagarse con un hombre consiente en todo".

Este recurso mantiene abierto el caso y podría resultar en una nueva condena si el Tribunal Supremo decide revocar la absolución.

Actualmente, Alves ha recuperado sus pasaportes tras la absolución, lo que le permite salir de España libremente, a diferencia del período de libertad provisional cuando tenía prohibido abandonar el territorio español y debía presentarse semanalmente en la Audiencia de Barcelona.

Uno de los aspectos más recientes y problemáticos de su situación actual es la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a favor de Pumas UNAM. Este mes, Alves fue notificado de que debe pagar una indemnización millonaria al club mexicano.

El TAS revocó la decisión previa de la FIFA y confirmó la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por Pumas cuando el jugador fue detenido en enero de 2023.

Alves deberá pagar 5 millones de dólares más 1.125 millones adicionales por derechos de imagen, una suma significativamente mayor a la establecida inicialmente por la FIFA.

Actividad empresarial en Barcelona

Desde su salida de prisión en marzo de 2024, Alves ha centrado sus esfuerzos en desarrollar una cartera diversificada de negocios con sede en Barcelona. Su proyecto principal es OQP Sport & Management, empresa constituida en abril de 2024 con un capital social de 30.000 euros.

Esta compañía se dedica a "la prestación de servicios de explotación de los derechos de imagen de personas físicas o jurídicas, dedicadas a cualquier disciplina deportiva, asesoramiento, promoción, representación de deportistas".

La agencia representa principalmente a jóvenes futbolistas brasileños y, aunque hasta la fecha no ha logrado gestionar traspasos importantes a clubes europeos, Alves dedica gran parte de su tiempo a ver partidos de jóvenes talentos y desarrollar sus carreras.

Adicionalmente, Alves ha expandido su actividad empresarial con Twinsglobal SL, constituida en marzo con sede en la plaza Francesc Macià. Esta nueva empresa se enfoca en "la comercialización, distribución y promoción de productos alimenticios, bebidas y cualquier tipo de producto relacionado con la alimentación".

En noviembre de 2024, también presentó Voxtom, una aplicación diseñada para simplificar la búsqueda y organización de eventos. Este proyecto busca conectar usuarios y optimizar la planificación de eventos de manera eficiente.

Vida personal y residencia

Alves reside actualmente en su mansión de lujo en Esplugues de Llobregat, valorada en cinco millones de euros. Esta propiedad, adquirida en 2010, cuenta con 655 metros cuadrados de terreno (543 habitables), jardín con piscina, gimnasio privado, garaje amplio y múltiples habitaciones de lujo.

La mansión se ha convertido en el refugio del exfutbolista, especialmente relevante tras el reciente anuncio de embarazo de su pareja Joana Sanz, quien espera su primer hijo.

La modelo ha permanecido junto a Alves durante todo el proceso judicial y ahora se prepara para la maternidad en esta residencia barcelonesa.

Perspectivas futuras

La vida actual de Dani Alves se caracteriza por la incertidumbre judicial mientras construye una nueva carrera como empresario.

Su absolución del TSJC le ha proporcionado mayor libertad de movimiento y la posibilidad de reconstruir su imagen pública, pero el recurso pendiente ante el Tribunal Supremo mantiene la posibilidad de que deba enfrentar nuevamente consecuencias legales.

Por otro lado, la sentencia del TAS representa un golpe financiero significativo que podría afectar sus proyectos empresariales futuros. La obligación de pagar varios millones de dólares a Pumas UNAM añade presión económica a su situación actual.

En el ámbito profesional, Alves parece haberse adaptado a su nueva realidad como representante de jóvenes talentos y empresario, aprovechando su experiencia en el fútbol de élite para desarrollar una red de contactos que podría resultar beneficiosa para sus negocios a largo plazo.

Su participación en eventos como la Mediterranean International Cup demuestra su intención de mantenerse vinculado al mundo del fútbol, aunque desde una perspectiva completamente diferente a su carrera como jugador.