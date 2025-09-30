El CTA reconoce que Koke no debió jugar el derbi: tuvo que haber sido expulsado en el partido frente al Rayo

Koke, celebrando el 5-2 del derbi y su agresión a Batalla en la jornada previa EFE / Captura de pantalla

Los árbitros reconocen que el derbi madrileño, que acabó con un abultado 5-2 a favor del Atlético contra el Real Madrid, estuvo viciado por la participación de Koke Resurrección. El capitán rojiblanco debió haberse perdido el partido del Metropolitano por sanción.

El Comité de Árbitros (CTA) publicó este martes su repaso semanal de las controversias ligueras de la pasada semana. Destaca la admisión de un error flagrante al no expulsar a Koke en el partido contra el Rayo por una agresión a Augusto Batalla, portero franjirrojo.

En plena trifulca, Koke agarró del cuello a Batalla y le impulsó hacia el césped. Hernández Hernández no vio la acción, pero debió haber sido avisado por el VAR. Perdonada la expulsión, el Atlético remontó del 1-2 al 3-2 con once jugadores sobre el campo.

Para má inri, Koke dio el pase de gol a Alexander Sörloth en el 2-2 de un derbi que no debió jugar de haber cumplido la correspondiente sanción por la roja directa que no vio.

"En esta acción se produce una conducta violenta difícil de apreciar en el campo por la cantidad de jugadores que había en dicho conflicto y por lo rápido que sucede la acción", apunta el CTA en su vídeo difundido en las redes sociales de la RFEF.