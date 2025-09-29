Xabi Alonso llama a "pasar página" tras el derbi con la Champions: "Decir que solo nos faltó actitud es simplista"

A casi 7.000 kilómetros de casa, en Almaty, la metrópolis más grande de Kazajistán, Xabi Alonso pasó revista a la actualidad del Real Madrid. Esta pasaba ineludiblemente por las heridas que dejó el derbi y la goleada por 5-2 del Atlético en el Metropolitano.

Xabi llamó a "pasar página", aunque recalcó que lo ocurrido el sábado no fue solo por falta de "actitud". "Hay razones futbolísticas, en las que no estuvimos al nivel", remarcó en su análisis de la derrota ante los de Simeone.

Sin embargo, el tolosarra se centra en el presente y se pone en "modo Champions". Sin poner de excusa el largo viaje, el Real Madrid está listo para medirse al gran 'desconocido' de la competición.

Actitud en el derbi

"Tanto en la victoria como en la derrota, nos tiene que durar la sensación 24 horas. Hacemos el análisis y no fue solo la actitud, también ritmo y cosas tácticas, del juego. Decir que solo fue la actitud es simplista. Ahora estamos en modo Champions".

Güler, por dentro

"Con los jugadores que tenemos, podemos optar de diferentes cosas. Vamos a necesitar a todos. Hay muchas opciones en el medio, con extremos también. El otro día no salió como esperábamos, pero para lo que viene por delante hay muchas opciones".

La comunicación en el campo

"No he visto falta. Es fundamental, como ha dicho Fede. Sobre todo para construir un espíritu. Todavía estamos contruyendo y queremos definir cómo queremos a ser, a nivel de juego y de personalidad de equipo".

Un viaje de casi 7.000 kms

"Hay que adaptarse, no es que moleste. En el fútbol, y en todo, el más inteligente es el que sabe adaptarse mejor. El partido es uno más y no hay excusas".

Heridas del derbi

"Hay que pasar página. Lo importante es mañana, con qué equipo jugamos, porque queremos empezar bien en la Champions".

Siguen aprendiendo

"No hay que analizar solo la actitud. Hay razones futbolísticas, que no estuvimos al nivel, y que las últilizaremos desde mañana. Es parte del aprendizaje. Llevamos 58 días de temporada. Ha dolido, pero ya estamos en 'modo Champions'".

Descanso a estrellas

"Vamos a salir con once. Los once serán jugadores del Real Madrid e iremos con un equipo competitivo".

Plan contra el Kairat

"Jugar bien. Es decir, presionar, defender y atacar bien. Va a ser competido e intenso. El Kairat tiene buena organización, física y tácticamente está bien preparado".

Estudiando al Kairat

"Hemos visto los partidos contra el Celtic, el del otro día contra el Sporting... Tiene un núcleo bien formado, en ataque tiene diferentes perfiles y sabe combinar bien. Lo tiene bien claro".

Jugadores del Kairat

"Por supuesto que hemos hecho análisis colectiva e individualmente, Ahora conozco mucho más de Kairat. ¿El lateral derecho? Mañana veremos".

Partido de nivel

"Es un equipo que está en Champions y merece estarlo. Fueron derrotados contra el Sporting, pero tuvo ocasiones. El 4-1 fue abultado. Mañana habrá muchas emociones en su casa y tenemos que estar preparados".