Kairat Almaty - Real Madrid, Champions: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

El Real Madrid continúa con su viaje en la Champions y lo hace con una visita a Kazajistán para medirse al Kairat. Uno de los conjuntos más débiles de la competición, pero al que el club blanco deberá tenerle respeto si no quiere llevarse un buen susto.

Los de Xabi Alonso tendrán ante sí una oportunidad de redimirse tras el golpe de realidad que se llevaron el fin de semana en el derbi contra el Atlético. Un 5-2 donde al conjunto blanco se le vieron todas las costuras.

Ante el Kairat no pueden permitirse un tropiezo y deberán ofrecer una buena imagen. Para el duelo, Alonso tendrá la defensa en cuadro por las bajas de Militao, Carvajal, Trent y Rüdiger, por lo que deberá hacer encaje de bolillos.

"Es un equipo que está en Champions y merece estarlo. Fueron derrotados contra el Sporting, pero tuvo ocasiones. El 4-1 fue abultado. Mañana habrá muchas emociones en su casa y tenemos que estar preparados", dijo el técnico vasco en la previa.

"Hemos visto los partidos contra el Celtic, el del otro día contra el Sporting... Tiene un núcleo bien formado, en ataque tiene diferentes perfiles y sabe combinar bien. Lo tiene bien claro", añadió Xabi Alonso.

¿Cuándo se juega el partido de Champions League entre el Kairat Almaty y el Real Madrid?

El duelo de la jornada 2 de la fase de liga de la máxima competición continental se disputa este martes 30 de septiembre a partir de las 18:45 hora peninsular. En México serán las 11:45, mientras que en Argentina las 13:45.

¿Dónde se juega el partido de Champions League entre el Kairat Almaty y el Real Madrid?

El partido entre el Kairat y el equipo de Xabi Alonso se juega en el Estadio Central de Almaty, en la ciudad de Almaty, Kazajistán. Un feudo con capacidad para 23.000 espectadores.

¿Dónde se puede ver el partido de Champions League entre el Kairat Almaty y el Real Madrid?

En España, el partido entre los blancos y el equipo kazajo se podrá ver a través de Movistar+ Liga de Campeones. Además EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra.