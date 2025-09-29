Fede Valverde y su posible regreso al lateral derecho: "No nací para jugar ahí y no crecí jugando en esa posición"

Fede Valverde, durante la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Kairat. REAL MADRID

Fede Valverde compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Kairat Almaty. El centrocampista uruguayo del Real Madrid, que apareció en la imagen del último gol del derbi madrileño, fue autocrítico con lo ocurrido en el Metropolitano.

Habló de falta de intensidad y de la necesidad de "salir más enchufados y tener noción de lo que nos jugamos en cada partido".

Del mismo modo, Valverde fue sincero con su mal estado de forma. Estoy frustrado. Soy consciente de cómo estoy jugando. Soy el primero en saber cuando las cosas no salen. Seguiré trabajando, aprendiendo de lo que quiere el entrenador", dijo.

Partido

"Intentaremos cambiar la actitud. Ganar y tomárnoslo como una revancha por lo del otro día. El recibimiento, con muchos madridistas ha sido una locura".

Charla con Xabi Alonso

"Fueron dos días muy duros a nivel futbolístico. Charlamos mucho, tuvimos muchas conversaciones, algo que no había pasado tanto desde que estoy en el Madrid. Juntarnos a intentar cambiar la dinámica del grupo. Hicimos hincapié en lo que fue la actitud. Salir más enchufados y tener noción de lo que nos jugábamos. Mañana es el día para cambiarlo."

Accidente o dudas

"Llevamos muchos partidos, pero poco tiempo del trabajo de lo que quiere el entrenador. Nosotros tenemos que dar el 100% cada uno para que cambie. Hemos tenido dos derrotas con Xabi, que han sido muy duras, pero es parte del fútbol. Tenemos que cambiar la imagen y estar lo más agrupados posible para cambiarlo y que sea un año bueno".

Su nivel

"Estoy frustrado. Soy consciente de cómo estoy jugando. Soy el primero en saber cuando las cosas no salen. Había empezado en una gran forma en este nuevo proyecto. Seguiré trabajando, aprendiendo de lo que quiere el entrenador.

Como capitán daré la cara y lideraré al grupo. Siempre se me caracterizó por sacar pecho y salir adelante y voy a seguir de esta forma".

Jugar de lateral

"No nací para jugar de lateral, no crecí aprendiendo jugar en esa posición. Fue una emergencia y hacerlo de buena forma me llenó de orgullo. Siempre tuve las dudas de que esos partidos haya tenido un poco de suerte, que hayan sido noches espontáneas que haya jugado bien".

Valverde, durante el partido contra el Atlético de Madrid. REUTERS

"Es verdad que de lateral hemos ganado mucho. Me tocó de extremo y ganar Champions. Me tocó en medio y banda y ganar otra Champions. Intento estar a disposición, aprender una nueva posición. No me siento cómodo porque hay virtudes de la posición que no tengo, pero intento dar lo mejor de mí, con actitud, y por eso creo que sale bien".

Tiempo para preparar

"Los que fuimos titulares no hemos entrenado a nivel táctico el partido de mañana. Los que no jugaron tanto han dedicado mucho a la táctica de mañana. Nosotros hemos visto muchos vídeos. Debemos crecer como equipo, como compañeros... enfocarnos primero en eso".

Negarse a ser lateral

"Si lo digo, pueden tomarme como mentiroso. Siempre le dejé claro que estaba a disposición de lo que necesitaba. Nunca me negué a jugar en otro sitio, siempre dije que iba a dar lo mejor de mí, sea Ancelotti, Xabi o Zidane".

"Siempre que uno pueda jugar de titular, debe abrazar esa oportunidad como si fuese la última. Nunca me negué y siempre dejé claro que estaba disponible para jugar donde sea. Es un honor representar al Madrid. Puedes preguntarle a otros compañeros míos o entrenadores. Siempre voy a morir por mis compañeros y por el Real Madrid".

Recibimiento Almaty

"Es normal que estas cosas pasen. Nunca me había tocado jugar aquí. Era tarde pero fue una locura que haya tantos aficionados madridistas esperándonos en un país tan lejano. Estas cosas son lo más bonito que hay. Para nosotros es un honor y una alegría jugar aquí".

Actitud del derbi

"Son partidos en los que no hace falta gritar en alto para motivarse. Son cosas que no deben ocurrir aquí. Podemos fallar en muchas cosas, pero la actitud no se negocia y es lo primero para mostrar que queremos ganar el partido. Mostramos que el empate nos servía y no es así, debemos cambiarlo, empezando por mañana. Intentar agruparnos lo antes posible".