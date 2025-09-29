La declaración íntegra de Albert Soler: reconoció que sólo el hijo de Negreira "hacía los informes" y que tuvo "relación" con él

Albert Soler reconoció en su declaración a la jueza que instruye el 'caso Negreira' que únicamente Javier Enríquez Romero realizaba informes para el club.

El ejecutivo del FC Barcelona y expresidente del CSD, explicó que conoció a Javier Enríquez Romero al llegar al club y que tuvo una relación esporádica con él mientras realizaba los informes sobre el arbitraje.

"Cuando llegué como director de deportes, le conozco como una persona que realizaba informes sobre los árbitros que iban a pitar al primer y segundo equipo", explicó.

"Lo que hice fue ver en qué consistían esos informes. Tenían un DVD y contenían un análisis sobre la forma de arbitrar. Me parecieron de alto nivel y profesionales", continúo tras reafirmar que "los informes los hacía Javier Enríquez Romero".

La declaración de Soler avala la que hizo ese mismo día Javier Enríquez Romero en la que explicó que todos los informes que en su día Joan Laporta presentó como el trabajo por el que se le pagó 7,5 millones a José María Enríquez Negreira fue realizado únicamente por él y no por su padre.

Los informes

Sobre la facturación, Soler niega haber tenido conocimiento de cuánto o cómo se pagaba: "Nunca pacté ninguna cantidad como precio. Los informes ya se venían haciendo desde hacía dos años".

"No sé quién ni cómo realizó la contratación. Se siguieron haciendo después de que yo dejase el área de fútbol", aseguró.

En su declaración, Javier Enríquez explicó que entregaba sus informes al señor Josep Contreras, extrabajador del club y la persona que le pagaba y luego facturaba los servicios al FC Barcelona.

Joan Laporta, con uno de lo informes elaborados por Enríquez Romero Reuters

Enríquez Romero desconocía qué pasaba después con los informes, pero esa pista se completa en la declaración de Albert Soler.

"Los informes llegaban a mi oficina. Yo los enviaba por correo interno a la ciudad deportiva para uso de los departamentos de fútbol", explicó en su declaración.

"Muchas veces, como yo estaba de viaje, la remisión se hacía desde su oficina, que ya sabía que se remitían a la ciudad deportiva".

Sobre su validez afirmó que "nadie me dijo nunca que fuesen informes que no valiesen, ni preguntó qué eran o de qué se trataban".

Y sobre el pago de los informes negó que "participase en ocultar la contratación con José María Enríquez Negreira a través de sociedades interpuestas".

"A mí me preguntaban desde contabilidad si se habían hecho los servicios, y yo daba mi conformidad, puesto que llevaba el control de que los informes habían llegado", explicó.

Esta versión sobre los informes y la conocida declaración de Javier Enríquez Romero dejan en evidencia que el FC Barcelona no pagó a Negreira 7,5 millones por informes sino por otro tipo de relación.

Precisamente durante su declaración, negó haber tenido ninguna relación con José María Enríquez Negreira, únicamente la ya relatada con su hijo.

Javier Enríquez entregaba sus informes a Josep Contreras y cobraba de la refacturación que el miembro del club hacía al mismo. Eran estos mismos informes los que le llegaban a Soler y este los enviaba a la Ciudad Deportiva.

Además, afirmó que existe en el fútbol "una regla de oro que es que con los árbitros no se habla. Nunca he realizado una promesa o un ofrecimiento para que nos favoreciesen los árbitros".

Rosell, Albert Soler y Javier Enríquez llegan al juzgado para declarar por los pagos del Barça a Negreira

Su trabajo en el club

Albert Soler explicó en su declaración que fue contratado por Josep Maria Bartomeu en mayo de 2014 y que "fue director de relaciones institucionales deportivas hasta enero de 2015".

A partir de ese momento fue "director de deportes profesionales. Tenía relación con los estamentos deportivos y responsabilidades en materia de contratación de jugadores".

Explica su contratación ya que "antes había sido director de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, como funcionario, y presidente del CSD".

"Después de dejar el FC Barcelona fui director general de Deportes del CSD. Conocía los estamentos deportivos", explicó.

Además, matizó su relevancia dentro del club y explicó que "no fui directivo, no pertenecí a la junta directiva. Tenía un contrato laboral y era ejecutivo".

"Con el tiempo, se produjo un incremento de mi funciones, pero no dejé de encargarme de llevar las relaciones institucionales". Desde 2017, eso sí, explicó que sus funciones "dejaron de abarcar el área de fútbol".

Sobre su trabajo en el día a día, afirmó que "no tenía capacidad de organización. No me encarga de contratar servicios, si acaso contrataba jugadores".

"Mi trabajo era construir plantillas para ganar títulos. Entre mis competencias estaba el controlar el que no se superase el presupuesto para fichajes".

"No formaba parte del sistema de validación de facturas", desvinculándose de nuevo de la facturación con la familia Negreira.