Bartomeu y sus directivos en el Barça, imputados por el cobro de comisiones en fichajes tras una denuncia de Joan Laporta

Bartomeu, en su comparecencia ante los medios Agencias

El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha decidido dar un paso adelante en una de las causas que afectan al FC Barcelona.

El magistrado ha citado en calidad de investigados al expresidente Josep Maria Bartomeu y a algunos de los directivos de mayor peso en su junta tras una investigación que se ha prolongado durante dos años.

La causa se centra en el presunto pago de comisiones millonarias en fichajes, entre ellos el de Antoine Griezmann, así como en otras operaciones económicas consideradas irregulares.

Bartomeu y su ex director general, Óscar Grau, deberán declarar el próximo 24 de octubre, mientras que el abogado José Ángel González Franco, vinculado a la operación Griezmann, está citado para el 4 de diciembre.

La imputación tiene su origen en una denuncia presentada por el actual presidente, Joan Laporta, que en su día calculó que la gestión de Bartomeu había supuesto un perjuicio económico de hasta 30 millones de euros para las arcas del club.

La base de aquella acusación fue un informe forensic elaborado por la consultora Kroll, en el que se señalaban posibles delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable.

La auditoría de 2022

La actual junta explicó públicamente el 1 de febrero de 2022 los motivos que le llevaron a acudir a la Fiscalía.

Aquel día, en el Auditori 1899, Joan Laporta detalló los resultados de la investigación encargada tras su regreso a la presidencia.

Según expuso, el club había detectado pagos sin causa, contratos simulados y comisiones desproporcionadas a intermediarios durante el mandato de Bartomeu.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, durante del informe FCB

El presidente subrayó que su directiva no quería ser “cómplice de esa situación de ruina económica”, recordando que el Barça arrastraba entonces una deuda de 1.350 millones de euros.

La auditoría apuntaba a casos llamativos, como la comisión de 10 millones de euros en el fichaje de Malcom en 2018, equivalente a un 25% del coste de la operación.

También estaba bajo sospecha el pago de 15 millones al Atlético de Madrid por un supuesto derecho de tanteo vinculado al fichaje de Griezmann.

Otro gasto en el foco de la auditoría fue el cobro de casi 700.000 euros por parte de André Cury. El agente realizaba un seguimiento técnico-deportivo de jugadores.

"Era un contrato millonario como técnico observador pero no consta en los archivos del club ningún informe por este contrato millonario pese a que se pactaron por escrito que los habría de forma mensual", apuntó el abogado penalista Jaume Campaner.

También bajo el foco estaba la relación entre el FC Barcelona y un despacho de abogados vinculado a un directivo de Bartomeu que cobró 1,7 millones por un acuerdo, 0,5 millones por un contrato con Wala y 7 millones por el fichaje de Griezmann.

Además, Campaner denunció que el Barça pagó 1,5 millones al Club Esportiu Laietà para silenciar quejas por las obras del Espai Barça.

La directiva de Bartomeu justificó el pago por molestias de ruido, polvo y maquinaria, pese a superar las alegaciones del resto de afectados.

El abogado penalista Jaume Campaner, que acompañó a Laporta en aquella comparecencia, fue contundente: “Hay una serie de conductas delictivas gravísimas, que podemos calificar de esperpénticas”.

Según la investigación, algunas comisiones llegaron al 33% cuando lo habitual en el mercado se sitúa en torno al 5%.

Laporta, más cauto, insistió en que “la Fiscalía determinará culpables. Estamos aquí para aclarar los hechos”.

Ahora, casi tres años después, la Justicia ha decidido dar traslado a los señalados por aquel informe y sentar en el banquillo a Bartomeu y sus antiguos colaboradores.