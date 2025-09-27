Así fue el penalti de Arda Güler sobre Nico en el derbi madrileño

El atacante del Real Madrid Arda Güler provocó un penalti sobre el extremo colchonero Nico, tras el lanzamiento de un córner. El árbitro del encuentro, Alberola Rojas, castigó la acción con la pena máxima, una acción que transformó en gol Julián Álvarez.

Los de Simeone reciben al conjunto dirigido por Xabi Alonso en un duelo que puede definir sus aspiraciones al título y es que una derrota les dejaría a 12 puntos del liderato. El partido arrancó en el Metropolitano a las 16:15 horas.

Penalti pitado a Güler

Antes de que empezase la contienda, en los alrededores del estadio del Atlético de Madrid se pudieron escuchar varios cánticos por parte de los colchoneros contra el jugador merengue Vinicius.

"Vinicius, chimpancé", es el cántico que se pudo volver a escuchar en los aledaños del estadio. Un cántico emitido por parte de la afición del Atlético de Madrid. También se oyeron otros cánticos que rezaban: "Vinicius es diferente".

Por otro lado, el primer tiempo estuvo marcado por un polémico gol. El lateral del Atlético de Madrid Clément Lenglet provocó una mano que anuló el segundo gol del Atlético de Madrid ante el Real Madrid en el derbi de este fin de semana.

El árbitro del encuentro, Javier Alberola Rojas, acudió al VAR para confirmar o anular el gol. Tras el visionado de las imágenes, anuló el gol.