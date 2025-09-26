Sergio Busquets se retira del fútbol a los 37 años: "Ha sido una historia increíble que siempre soñé"

El futbolista del Inter Miami colgará las botas cuando finalice la actual temporada de la MLS después de una carrera plagada de éxitos en la que llegó a proclamarse campeón del mundo.

Sergio Busquets deja el fútbol profesional al final de este mismo año. El jugador del Inter Miami anunció su retirada a los 37 años una vez que se termine esta temporada en la MLS.

Atrás, el catalán deja una carrera deportiva plagada de éxitos y un gran legado para el fútbol español en la mejor era de su historia. Su punto más álgido, la consecución del Mundial 2010 en Sudáfrica con la Selección.

El centrocampista considera ahora que "ha llegado el momento de decir adiós". "Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé", aseveró en un emotivo vídeo de más de dos minutos de duración publicado en sus redes sociales a modo de despedida.

