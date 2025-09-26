Salen a la luz las votaciones del Balón de Oro: Dembélé ganó a Lamine por 321 puntos

Apenas cuatro días después de que Ousmane Dembélé lograse el primer Balón de Oro de su carrera, la organización del premio ha desvelado el número de puntos que se llevó cada futbolista y que acabó coronando al francés como el mejor del mundo.

El atacante del PSG obtuvo 1380 puntos y aventajó en tan solo 321 a Lamine Yamal, que se quedó en 1059. Una distancia muy similar a la que quedó Vitinha sobre el joven extremo del FC Barcelona (703 puntos).

Por poner en contexto, el año pasado Rodri Hernández se hizo con el galardón tras sumar 1170 puntos, mientas que Vinicius se quedó tan solo a 51 (1119). Un dato que refleja a la perfección lo igualado que estuvo todo.

✨ What you need to know about Ousmane Dembélé's victory #ballondor pic.twitter.com/asmqUuDgPY — Ballon d'Or (@ballondor) September 26, 2025

Algo más de 100 hubo entre Messi y Haaland en 2023 y el año para ver una diferencia mayor entre el primero y el segundo, a excepción de la época Cristiano - Messi desde 2016, es el Balón de Oro que logró Benzema en 2022 con 304 puntos de diferencia sobre Mané (549 frente a 195).

Este año no hubo demasiadas dudas entre los dos primeros y fue Salah quien estuvo muy cerca de asaltar el podio. El egipcio que brilló con el Liverpool y le guió hacia la Premier League obtuvo únicamente 46 puntos menos que Vitinha.

Quinto fue Raphinha con 620 puntos; sexto Achraf con 484; séptimo Mbappé con 378; octavo Palmer con 211; noveno Donnarumma con 172 y completó el top 10 Nuno Mendes con 171 puntos.

Igualdad en el femenino

Si bien el Balón de Oro masculino dejó un mal sabor de boca al aficionado español tras la victoria de Dembélé sobre Lamine Yamal, todo lo contrarió ocurrió en el galardón femenino. Un premio que cayó en manos de Aitana Bonmatí por tercer año consecutivo.

Esta vez la jugadora del Barça no era la favorita al premio, pero lo acabó logrando por una diferencia muy ajustada sobre la también española Mariona Caldentey. Concretamente, a la jugadora del Arsenal le separaron 28 puntos de la gloria. Una diferencia mínima (506 frente a 478).

✨ Everything you need to know about the third Aitana Bonmati's victory #ballondor pic.twitter.com/WDnEPcDdum — Ballon d'Or (@ballondor) September 26, 2025

Alessia Russo fue tercera con 420 puntos; Alexia Putellas cuarta con 388 puntos; Chloe Kelly fue quinta con 233; Patri Guijarro sexta con 157; Leah Williamson séptima con 151; Ewa Pajor octava con 139 puntos; Lucy Bronze novena con 135 y Hannah Hampton décima con 122 puntos.