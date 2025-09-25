Así fue la cantada de Joan García que puso en bandeja el gol de Alberto Reina para el Oviedo ante el Barça

Real Oviedo

Barcelona

Un error clamoroso de Joan García marcó la primera parte del duelo entre Real Oviedo y FC Barcelona en la jornada sexta de La Liga.

El portero culé, hasta ahora impecable en el inicio de curso, salió a anticiparse a Rondón y controló de muslo, pero su pase posterior fue defectuoso.

El balón quedó muerto y Alberto Reina no perdonó: desde más de 35 metros remató de primeras y convirtió un golazo a portería vacía.

La acción dejó en evidencia al guardameta, que cometió su primer fallo grave del año y dio ventaja inesperada al conjunto asturiano.

