El Barça se sobrepone en la segunda mitad y remonta al Oviedo para mantener el pulso en la lucha por el liderato

Los de Flick, que se marcharon al descanso por detrás en el marcador, le dieron la vuelta con goles de Eric García, Lewandowski y Araujo.

Real Oviedo

Barcelona

El Barça de Flick le ha cogido el gusto a las remontadas. No le importa tener que ir a remolque. Siempre acaba resolviendo la papeleta. Esta vez la víctima fue el Oviedo, quien murió en la orilla con los goles de Eric García, Lewandowski y Araujo en la segunda mitad (1-3).[Narración y estadísticas del partido].

El polaco, que volvió a ser suplente en detrimento de Ferran Torres, volvió a ser diferencial. Saltó en el 65' como salvavidas de Flick y no tardó ni cinco minutos en responder con una obra de arte. Un cabezazo de 'killer' directo a la escuadra que ya no pudo detener un Aarón Escandell pletórico durante toda la noche.

Suspiró aliviado Hansi Flick, que por momentos vio peligrar el partido ante la efectividad del Oviedo y el error de Joan García que propició el tanto de Reina en la primera mitad. Una salida defectuosa, una entrega errónea y un disparo del '5' ovetense desde 40 metros que acabó en el fondo de las mallas.

Todo cambió tras el paso por los vestuarios. Fue un acoso y derribo que acabó con final feliz gracias a una gran reacción tras el descanso. El Barça logró tres puntos importantes. Están a dos puntos del Real Madrid, que este sábado visita el Metropolitano. Han despegado de forma definitiva los culés.

Cara y cruz

Que el Oviedo se marchara por delante en el marcador al descanso ante el Barça con tres remates a favor y 11 en contra únicamente se puede explicar por las actuaciones de Aarón Escandell y Joan García. Uno brilló con luz propia. El otro protagonizó un error grosero.

Joan García, que hasta ahora no tenía ninguna marca roja en sus primeros partidos con la elástica azulgrana, se convirtió en villano de forma inesperada con una acción pasada la primera media hora de juego.

El portero catalán salió a cortar un pase al espacio sobre Rondón. Llegó antes que él, pero se complicó la vida con el control y al intentar jugar en corto sobre Casadó y le acabó entregando el cuero a Alberto Reina. El '5' del Oviedo, desde más de 40 metros, disparó de primeras con toda la portería libre.

Estalló de alegría un Carlos Tartiere a rebosar que vio cómo los suyos se ponían por delante apenas un minuto después de la ocasión más clara del Barça. Un disparo de Raphinha al palo y una posterior mano magistral de Escandell en el rechace a Araujo.

Los futbolistas del Oviedo celebran el gol de Reina contra el Barça. REUTERS

Y es que el portero valenciano volvió a ser diferencial para los ovetenses. Sacó dos manos de mucho mérito a Rashford, salvó en la línea el gol de Araujo... fue un seguro de vida total para un Oviedo que supo sufrir y aprovechar su única llegada de peligro.

Los de Paunovic se marcharon con ventaja al túnel de vestuarios. Algo que quizá no entraba en el guion, pero que dejaba todo en el aire y la obligación a Flick de mover ficha e intentar culminar la remontada en 45 minutos. Todo ello sin figuras como Lamine Yamal o .

El efecto de los cambios

Movió el teutón el banquillo. Entró De Jong por Casadó y el Barça embotelló en su área al Oviedo desde la reanudación. Al principio con poca velocidad en la circulación, pero fueron aprovechando el cansancio de los asturianos para iniciar el asedio.

Y no tardó en llegar el tanto del empate. Concretamente a los 56' de juego. Araujo la puso como si fuera un extremo, Ferran remató al palo tras una gran mano de Escandell y Eric García, más listo que nadie, llegó al rechace y mandó el balón al fondo de las mallas.

Eric García celebra su gol contra el Oviedo. REUTERS

No cesó el Barça en su intento de derribar el muro azulón y Flick sacó toda su artillería dando entrada a Lewandowski con 25 minutos por disputar. El polaco, que sigue sin ser titular, hizo uso de su olfato para embocar a gol su primer remate.

Un centro preciso de De Jong al primer palo, quien mejoró mucho al Barça con su entrada, y un cabezazo inapelable del '9' que tocó en el larguero antes de acabar en el fondo de la red. Tercer gol de un Lewandowski que se volvió a reivindicar.

El Oviedo lo intentó hasta el final. Más con corazón que con piernas. Sin embargo, el Barça sentenció la contienda en el 88'. Un córner botado por Rashford que acabó con un cabezazo inapelable de Araujo imposible para Escandell.

Remontó por enésima vez el Barça. Se llevó tres puntos muy importantes al bolsillo para seguir la estela del Real Madrid. El domingo reciben a la Real Sociedad en Montjuïc y quién sabe si saldrán de allí como líderes. Dependerá del derbi madrileño.

Oviedo 1-3 Barça

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Santi Cazorla (Sibo, m. 65), Reina (Forés, m. 75); Hassan (Ilic, m. 65), Ilyas Chaira (Brekalo, m. 75) y Rondón.

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Araújo, Gerard Martín (Koundé, m. 73); Pedri (Bernal, m. 90+1), Casadó (De Jong, m. 46); Raphinha (Lewandowski, m. 65), Olmo, Rashford (Christensen, m. 90+1); Ferrán Torres.

Goles: 1-0, M. 33: Reina. 1-1, M. 56: Eric García. 1-2, M. 70: Lewandowski. 1-3, M. 88: Araújo.

Árbitro: Ortiz Arias (comité madrileño). Amonestó al local Bailly (92).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 29.850 espectadores.