Carreras es el ojito derecho de Xabi Alonso: números de mejor lateral del mundo y un 'problema' para De la Fuente

Que el jugador de campo con más minutos en el Real Madrid de Xabi Alonso sea Álvaro Carreras (622'), incluso por delante de Kylian Mbappé (618'), no es casualidad. Sigue sin rotar y ante el Levante, este martes, hasta jugó de central. Brilló, como viene haciéndolo en cada partido.

A Xabi, que va introduciendo poco a poco a Bellingham, la clave en todo esto, le empieza a funcionar un dibujo que se asemeja más a un 3-2-4-1 que al clásico 4-3-3 del que parecía ir tirando. En ese esquema, Carreras llega a ser incluso más capital.

En el Ciudad de Valencia, el jugador ferrolano acertó el 91% de sus pases (83/91) y fue el jugador del Madrid que más veces entró en contacto con el balón. Además, no le regatearon ni una sola vez, dejando el contador a cero por tercer partido seguido tras el Espanyol y el Marsella.

Pero el mejor dato es Carreras recuperó hasta 16 balones. Es el mejor dato de un defensa del Real Madrid desde Sergio Ramos en 2019. Es también el mejor registro en lo que va de temporada en las cinco grandes ligas: tres recuperaciones más que el siguiente.

Así, Carreras ha tenido un impacto tan inmediato que ya es el ojito derecho de Xabi Alonso. Es mucho más que un lateral, lo cual se podía ya intuir, pero es que también sus capacidades defensivas están siendo sobresalientes.

Las posiciones medias de los titulares del Real Madrid vs Levante Sofascore

Ahí radica la clave de un jugador completo, que se ha hecho con la etiqueta de indiscutible en tiempo récord.

En el balance de números, cabe resaltar a Carreras como el lateral más en forma del mundo. El mejor en su puesto, incluyendo carrileros zurdos y diestros.

Carreras es líder entre los laterales de las cinco grandes ligas en apartados destacados: en intercepciones (32), en más toques de balón (3259, en más pases cortos (324) y en más pases en el último tercio (53). Un monstruo.

Esta retahíla de estadísticas hablan de un jugador capital en el actual Madrid. Igual que Dean Huijsen, su mejor socio en el campo y otra de las grandes noticias en el equipo blanco en este arranque de curso. El debate ahora está en cuándo formarán pareja también en la Selección.

A la carrera de la Selección

Carreras aparece en el radar de Luis de la Fuente. Tiene que estar. No contar con el mejor lateral del mundo en estos momentos sería un disparo al pie, si bien el seleccionador tenía hasta ahora echado el candado en la posición.

Cucurella y Grimaldo —otro jugador tocado por la 'varita' de Xabi— eran fijos, pero Carreras ha venido para ponerlo todo en duda. Así, que el madridista no apareciera en la convocatoria que De la Fuente dará la próxima semana podría crear uno de los mayores cismas recientes en la Selección.

A ver cómo lo gestiona el seleccionador, con una fe ciega en Cucurella y Grimaldo que ha ido tapando el sitio a otros jugadores, como el culé Alejandro Balde. Carreras, sin embargo, ha tirado la puerta abajo en el Madrid y en Europa. Es otra cosa.

Estará pendiente De la Fuente del derbi del sábado. Será la primera gran prueba de la temporada para el Madrid de Xabi. También para Carreras. Otra actuación en el Metropolitano como las que viene firmando serían la confirmación de algo grande.

Con el Mundial de 2026 a la vista, y varios jugadores en plantilla que están entre los mejores del mundo en su posición, por no decir directamente los mejores, sumar a Carreras sería un plus más.

Su llegada podría provocar un efecto parecido a la irrupción de Huijsen, incuestionable para la Selección con apenas un puñado de convocatorias.

Mientras tanto, el Madrid y Xabi lo celebran. Ya nadie habla de los 50 millones de euros invertidos en un jugador que salió años atrás de Valdebebas.

A la vista está que era una inversión que merecía la pena, acabando de golpe y porrazo con los problemas que venía teniendo el club en la posición. Carreras va a la carrera.