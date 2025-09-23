Franco Mastantuono ya es historia del Real Madrid: su gol al Levante le cuela entre los goleadores más jóvenes del club

Levante

Real Madrid

Franco Mastantuono escribió su nombre en la historia del Real Madrid al marcar su primer tanto con el equipo blanco en La Liga frente al Levante.

Con apenas 18 años y 40 días, el argentino se convirtió en el cuarto goleador más joven del club en la competición doméstica.

En esta selecta lista solo le superan Óscar Rivera (17 años y 111 días, en 1995), Raúl González (17 años y 131 días, en 1994) y Endrick (18 años y 35 días, en 2024).

🤩 Cuando marcas tu primer gol con el Real Madrid 🤩 pic.twitter.com/3yi26S2Vhp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 23, 2025

La irrupción de Mastantuono confirma la apuesta de la entidad madridista por jóvenes talentos con proyección de leyenda.

El tanto llegó en el minuto 39 del encuentro. Tras un robo de Carreras en la frontal del área propia, el balón llegó a Vinicius, que ejecutó una acción individual brillante para habilitar a Mastantuono en la otra banda.

El argentino, sin oposición, se perfiló para su pierna izquierda, amagó, recortó y con la diestra lanzó un disparo perfecto a la escuadra corta de Ryan.

Una definición de veterano que celebró con rabia y emoción, consciente del momento histórico. Hasta ese instante, el duelo había tenido pocas dificultades para el Real Madrid.

Los de Xabi Alonso crecieron con el paso de los minutos, encerraron a los granotas en su campo y se marcharon al descanso con un 0-2 favorable, gracias un gran gol de Vinicius y al tanto de Mastantuono.