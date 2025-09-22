Xabi Alonso resta valor a los enfados de Vinicius: "Yo he sido jugador y no hago una gran bola de una cosa pequeña"

Xabi Alonso nunca titubea cuando aparece por la sala de prensa. Dice (casi) siempre lo que piensa, aunque intenten incomodarle con ciertos temas. Uno de ellos es el rol de Vinicius en este arranque de temporada y su enfados en público.

El técnico tolosarra mantiene que está contento con el rendimiento del brasileño y que sus protestas cuando es sustituido son naturales. Aún así, la realidad sigue siendo que Vinicius ya no es tan capital en el Madrid como antes. Datos.

Igual que los números que ponen "botando" a Xabi criticar a los árbitros. Al Madrid le sacan una amarilla en Liga cada 3,5 faltas, mientras que a sus rivales es cada 16. "Los datos son los datos", dice Alonso. Más claro, imposible.

Indiferencia con el Balón de Oro

"Ya veremos qué pasa. Veo mucho fútbol, pero no es mi asunto. No estoy en el jurado, no tengo que votar, y veremos en la gala quién gana. No estoy pensando en eso".

Gran arranque

"Estamos mejor y en el camino. Podemos estar aún mejor. Estamos en construcción de los pilares y la repetición de las cosas buenas que estamos haciendo. Es nada lo que llevamos y hay que tener la ambición por querer más. Cuanto más constantes seamos, en el control del juego y emocional, más lejos llegaremos".

El último enfado de Vinicius

"Yo he sido jugador. Cuando me sustituían, a veces tampoco era el momento más bonito. Lo llevo con naturalidad, hablamos con los jugadores y no hago una gran bola de una cosa pequeña".

Impacto de Carreras

"Era optimista porque le seguíamos de hace tiempo. Aparte de su personalidad y lo competitivo que es, me ha sorprendido gratamente. Los pocos errores que comete, la táctica... Es sorprendente el impacto inmediato que ha tenido. Tenemos también a Fran [García] y a David [Alaba] que pueden jugar en esa posición, también a Ferland [Mendy] cuando se recupere".

Más sobre Vinicius

"Después del partido hablé con los jugadores y estaban todos contentos, por la victoria evidentemente. Eso es lo que necesitamos, el espíritu colectivo, de cara a los que tenemos por delante".

Bellingham y Camavinga

"Podrían ser titulares. Todo aquel que está en convocatoria puede ser titular. Han entrenado más y están en mejores condiciones".

Xabi Alonso, en el entrenamiento de este lunes del Real Madrid EFE

La claves de su Madrid

"Hay quye seguir. Ser realistas en la fase de construcción en la que estamos. Los resultados apoyan el camino, y no hay secretos. Hay que tener al equipo unido, que juegue de una manera colectiva para que todos se beneficien de ello".

Los extremos que prefiere

"Es muy complicado de responder. Me metería en un problema si te respondo. Necesitamos a todos. Lo podemos hacer mejor todavía. En el tercer tercio en ataque tenemos que evolucionar, seguir queriendo hacer cosas diferentes. Hay una base que se está construyendo y va a ser sólida. Alguno podría llevar algún más de los que llevan, otros esperan el primer gol, pero están con ganas. Luego yo elijo".

Plan ante el Levante

"El otro día nos costó encontrar en el último tercio, y generar un poco más. Intentamos corregir lo que podemos hacer. El Levante te puede venir a presionar, tiene a los dos delanteros en un buen momento de forma... Hay que preparar todas las fases del partido. Cuanto mas certeros estemos arriba...".

Los minutos de Vinicius

"Yo estoy contento con lo que está haciendo. Tiene que ser importante, sentirse agusto y todavía queda mucho".

El rol de Camavinga

"Estoy expectante. Ha estado poco tiempo disponible con nosotros. Tengo ganas de estar con él, creo que tiene un potencial enorme. Dentro del proyecto colectivo hay proyector individuales, y él es uno de ellos. Queda mucho recorrido en él. Tiene cosas muy diferentes. Siendo un '6', con la conducción puede traspasar líneas, no es estático. Tiene cosas muy buenas".

No asistir a la gala

"Tenemos partido mañana en Levante, de Liga. Cada partido es importante. Mi cabeza no está en eso. Cero".

Jugar un martes a las 21.30

"No es la primera ni la última vez que se vaya a jugar en ese horario. En Champions jugamos a las 21.00. No hay mucho más que decir".

Pocas amarillas a los rivales

"Como la pones botando para que entre, eh. Los datos son los datos".

Sus indiscutibles

"Son jugadores importantes y solo llevamos seis partidos. Habrá momento para todo y entrarán en las rotaciones. tenemos que ir distribuyendo porque el calendario es exigente. Todavía estamos en un periodo corto, ya lo veremos".