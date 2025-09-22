Valdano no se corta y avisa a Vinicius: "Sus actitudes no son sanas y el Real Madrid siempre antepone el club al jugador"

Jorge Valdano, exjugador y analista, criticó la reacción de Vinicius tras ser sustituido por Xabi Alonso en el encuentro que ganó el Real Madrid por 2-0 al Espanyol. Su intervención en Movistar Plus+ ha generado un profundo debate sobe el tema.

Antes de citar la actitud del jugador, Valdano recordó a Carlo Ancelotti como contraste con el Madrid actual afirmando: "Vinicius no es el mismo que era y el entrenador (Xabi Alonso) no es el mismo que era (Carlo Ancelotti)".

El argentino estableció unas condiciones claras: "Ahora Vinicius primero tendrá que mejorar su nivel y luego convencer al entrenador". Exigió así coherencia entre rendimiento y actitud al brasileño para mantener su puesto en el equipo.

"Vinicius no es el mismo que era y el entrenador no es el mismo que era".



▪️ "Debería ser un poco más cuidadoso y concentrarse en recuperar la categoría que ha llegado a mostrar".



👤 La opinión de Jorge Valdano en #DeportePlus. pic.twitter.com/4vB017OjQV — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 21, 2025

Sobre la exhibición pública de Vinicius y su disgusto, Valdano subrayó: "De todas maneras, estas actitudes realizadas en público no son sanas. No son sanas en ningún caso".

Y revivió el apoyo histórico que recibió el brasileño como jugador del Madrid: "Vinicius es un hombre que ha sido muy respaldado por el Real Madrid. Se ha peleado contra el mundo. La gente, e incluso el club, entre el mundo y Vinicius prefería a Vinicius".

Acto seguido añadió un giro crítico a la relación: "Pero aquí empezados a entrar en otra cuestión. Vinicius ya no se enfada con el mundo, se enfada con su propio entrenador, y la gente del Real Madrid siempre ha antepuesto al club antes que al jugador".

La advertencia fue directa y práctica: "De manera que Vinicius debería ser algo más cuidadoso, porque también hay implícito en este tipo de gestos una falta de respeto al jugador que va a entrar al campo". En ese contexto citó a Rodrygo.

Sobre su carácter matizó: "Seguramente que Vinicius no lo contempla, porque me aseguran que es una excelente persona". Y agredó: "Los jugadores son actores en este momento y están perseguidos en este momento por una cámara y hay que tener cuidado con los gestos porque pueden generar conflictos en el equipo totalmente innecesarios".

Valdano cerró con una llamada a la profesionalidad: "Vinicius debe centrarse en la categoría que ha llegado a mostrar, hasta el punto de ser segundo en el Balón de Oro".

Así fue el momento

Durante la pausa de hidratación en el minuto 75, Xabi Alonso comunicó a Vinicius que sería sustituido, lo que provocó una reacción inmediata de enfado por parte del extremo brasileño.

🎥 IMAGEN DAZN | La reacción de Vini Jr. al enterarse que iba a ser sustituido ante el Espanyol pic.twitter.com/vOVnqjdtBy — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 20, 2025

Las cámaras captaron el momento exacto en que Vinicius discutió con Xabi Alonso durante la pausa de hidratación, expresando su molestia por la decisión del entrenador. El brasileño no ocultó su disgusto y lo dejó claro en el diálogo con el técnico vasco.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Xabi Alonso abordó abiertamente el enfado de Vinicius y admitió que pudo haberse precipitado con el cambio.

El entrenador explicó que la decisión fue puramente táctica, buscando "meter gente de refresco por fuera" y mantener el control del partido. "Hoy le ha faltado el gol (a Vinicius). Creía que meter gente por fuera, de refresco, iba a venir bien. Él y Franco estaban bien, pero el partido necesitaba más de control. Quizá le cambié cuando estaba mejor, a lo mejor le cambié un poco pronto", declaró Alonso.

El técnico también reveló que "no era el momento de hablar con él" inmediatamente después del cambio, sugiriendo que esperaría a que se calmaran los ánimos.

Lo más significativo de este episodio es que no se trata de un caso aislado. Vinicius no ha completado ni un solo partido completo bajo las órdenes de Xabi Alonso esta temporada. En los seis partidos disputados hasta la fecha, el brasileño fue sustituido en cuatro de ellos y suplente en los otros dos.