Sin vacaciones hasta Navidad: Liga, Champions, Copa del Rey y los parones internacionales que vuelven a ahogar el calendario

Kylian Mbappé, en el suelo durante el partido de La Liga ante el Espanyol. REUTERS

El dichoso calendario. Una vez más. La obsesión por exprimir hasta las últimas consecuencias la gallina de los huevos de oro vuelve a dejar claro que el fútbol y los futbolistas no dan más de sí.

Llega ese momento del año en el que las competiciones casi se solapan, los parones de las selecciones contribuyen a aumentar la carga y la exposición a las lesiones aumenta considerablemente. Los innumerables compromisos que deben afrontar los jugadores tienen la culpa.

Desde hoy hasta que lleguen las Navidades no quedará ni una sola fecha libre. Semanas con doble cita y viajes incontables que afectarán, como es habitual, a los principales equipos y a los futbolistas internacionales.

En España, al transcurrir habitual de La Liga se le suma la irrupción de la Champions con la disputa de cuatro jornadas más de aquí a final de año. No sólo eso. También entrará en escena la Copa del Rey con sus primeras eliminatorias, pero es que también habrá dos nuevos parones internacionales.

Como siempre, nadie quiere dar su brazo a torcer y todos reclaman su parte del pastel en este negocio aun a costa de la salud de los deportistas. Ellos tan sólo respirarán con la llegada de las Navidades, la única semana en la que sus cuerpos podrán coger algo de aire.

Liga entre semana

El Mundial 2026 aprieta y eso implica cerrar todas las competiciones de esta temporada con cierta urgencia. Cada año que hay cita veraniega, el calendario sufre más estrés de lo habitual para llegar al verano con los deberes hechos, y este curso es uno de esos.

El 11 de junio arrancará la cita mundialista y hasta entonces queda una interminable maratón de partidos que hay que finiquitar. Por eso, en estos próximos días podemos ver una nueva jornada intersemanal de La Liga que permite agilizar los trámites en la medida de lo posible.

Se da la circunstancia de que esta semana habrá partidos de Primera División en seis de los siete días de la semana. Martes, miércoles y jueves para despachar la jornada 6, viernes, sábado y domingo para superar la jornada 7.

Mientras tanto, se acentúa el debate sobre si el aficionado no termina saturado de tener fútbol prácticamente todos los días de la semana.

Champions League y Copa del Rey

Será la última jornada intersemanal en La Liga de aquí hasta final de año porque otras competiciones también reclaman su espacio en el calendario. La semana pasada arrancó la Champions League, y con este nuevo formato todavía deben disputarse siete jornadas más en la fase inicial.

Cuatro fechas más se jugarán desde este momento hasta que demos carpetazo a 2025, lo que implica copar un mes natural con partidos los martes y los miércoles. Así, la máxima competición continental empezará a esclarecerse con este nuevo formato que ya entró en liza el año pasado y que aumenta el número de partidos.

Por si fuera poco, la Copa del Rey también hará su entrada en escena en los últimos compases del año. Entre el 28 y el 30 de octubre llegará el momento para la disputa de la primera eliminatoria en la que ya entrarán en liza los equipos de Primera y de Segunda División.

Más adelante, la segunda ronda ya en el mes de diciembre. Del día 2 al día 4 del último mes del año una nueva entrega del torneo del KO que contribuirá a aumentar la carga a todos los equipos que sobrevivan en la competición con la entrada además de los exentos en la anterior ronda.

Los parones internacionales

Por supuesto, el calendario también tiene su hueco reservado para los siempre polémicos parones internacionales. Las selecciones, y más aún en año de Mundial, reclaman su sitio para terminar de dibujar el panorama de cara a lo que se viene en verano en México, Estados Unidos y Canadá.

Así, todavía quedan dos ventanas internacionales desde aquí hasta que termine el año que dejan sin margen de error alguno el calendario. La primera de ellas en octubre, la segunda a mediados del mes de noviembre. Ahí, por ejemplo, España jugará contra Bulgaria, Turquía y Georgia por partida doble para tratar de certificar su clasificación al Mundial.

Si un futbolista se para a mirar el calendario que le queda de aquí a final de año terminará exhausto tan sólo de imaginar lo que se le viene por delante. Semanas con compromisos dobles, viajes y hasta cuatro competiciones diferentes. La rueda del fútbol no se detiene ni para coger aire.