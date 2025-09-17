Mourinho, de vuelta al Benfica un cuarto de siglo después: será su nuevo entrenador tras la debacle en Champions

El Benfica despidió este martes a su entrenador, Bruno Lage, tras la derrota contra el Qarabag en Champions League. El tropiezo en casa provocó la reacción inmediata de Rui Costa, su presidente, que cesó al técnico y prometió tener a un sustituto antes del sábado.

Será Jose Mourinho. 'The Special One' volverá a entrenar en Portugal, cerrando el círculo que inició cuando entrenó al Benfica hace 25 años. Luego se convirtió en leyenda del 'enemigo', el Oporto, con el que ganó la Champions en 2004 y que le homenajeó hace cuestión de días.

Con el deseo de entrenar de inmediato, tras ser despedido del Fenerbahce al no clasificar para la Champions, Mourinho cogerá la oferta y volverá al club donde, en el año 2000, empezó su carrera como entrenador en solitario. Entonces, solo estuvo once partidos en el cargo.

Bruno Lage, durante su último partido dirigiendo al Benfica Reuters

"Tuvimos una semana dura para todos con el partido con el Santa Clara (1-1) y el del Qarabag (2-3). No hipotecamos nada, no dejamos de estar en ninguna competición, pero entiendo que es el momento de cambiar", anunció Rui Costa tras el partido.

Con la premisa de tener al nuevo entrenador listo para afrontar el sábado el partido de la sexta jornada de la liga portuguesa, la leyenda del club lisboeta adelantó que será "un entrenador ganador". Se espera la oficialidad para las próximas horas.

19 días después de su salida del Fenerbahce, Mourinho ya tiene un nuevo trabajo. Será su duodécimo proyecto en los banquillos tras tener un paso destacado por Chelsea, Inter o Real Madrid y no tanto en otros como el Tottenham.

En el Benfica, Mourinho tratará de romper su racha de más de diez años sin ganar una liga —la última fue con el Chelsea, en 2015—, si bien después sumó algún título internacional como el de la Europa League (con el Manchester United, en 2017) o el de la Conference League (con la Roma, en 2022).

La pasada temporada dirigió al Fenerbahce, en un total de 56 partidos (35 victorias y 12 derrotas). Su paso estuvo marcado, sin embargo, por sus fuertes enfrentamientos con el equipo rival, el Galatasaray, contra el que tampoco pudo en la batalla por la liga.

Quedarse fuera de la Champions, cayendo en la fase previa precisamente ante el Benfica, puso la puntilla para que el Fenerbahce decidiera separar su camino del de Mourinho.

Camino 'especial' en la Champions

En su regreso a la máxima competición europea, con el Benfica, Mourinho tendrá un calendario especial. Viajará a Stamford Bridge para medirse contra el Chelsea en su primer encuentro en Champions y cerrará la fase liga reencontrándose también con el Real Madrid, en Da Luz.

Tendrá un calendario difícil, con las visitas a Newcastle, Ajax y Juventus, además de enfrentarse en casa a Leverkusen y Nápoles. Todo listo para el inicio de la nueva aventura en los banquillos de Jose Mourinho.