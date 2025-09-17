El dardo de Benatia, del Marsella, al Real Madrid por el penalti de Medina y una vieja polémica: "Ya lo viví hace 7 años"

Real Madrid

Marseille

Mehdi Benatia, director deportivo del Olympique de Marsella, criticó con dureza el penalti que transformó Mbappé y que decidió este martes el partido en el Santiago Bernabéu. Una acción que ha reabierto fantasmas del pasado.

En la sala de prensa ya criticó la acción Roberto de Zerbi. El entrenador del Marsella fue tajante: "El penalti ha sido un poco vergonzoso y lo diría aunque fuera a mi favor. No es penalti. Pero no tengo un pensamiento detrás de que lo hayan hecho para compensar la roja o algo".

El club francés no comprende cómo el colegiado señaló la mano de Facundo Medina, que acabó en pena máxima, y sostiene que la decisión empaña la buena actuación colectiva de su equipo durante gran parte del encuentro.

La mano de Medina en una acción con Vinicius que acabó en penalti EFE

Benatia tiró de memoria para unir este episodio con uno propio: recordó un penalti pitado en 2018, cuando defendía los colores de la Juventus, y que facilitó la remontada del Real Madrid en una eliminatoria de Champions.

La acción de entonces terminó con una caída de Lucas Vázquez sancionada con pena máxima en los instantes finales, cuyo lanzamiento lo transformó Cristiano Ronaldo para certificar el pase del conjunto blanca.

La indignación italiana fue notable y la crítica más virulenta la pronunció Gianluigi Buffon, que no dudó en cargar contra el criterio arbitral en términos muy duros y contundentes en caliente tras el partido.

Buffon afirmó con dureza: "Yo estaba muy cerca, como el árbitro y el juez de área. Si pitas un penalti así en el minuto 93 no eres un hombre, eres un killer, un animal. En vez de corazón, tiene un cubo de basura. Para pitar estos partidos hay que estar bien preparado. Si no tienes personalidad, quédate en la grada comiendo patatas con tu mujer".

En El Larguero de la Cadena SER, Benatia volvió a poner la lupa sobre los criterios: "Es un penalti muy difícil de aceptar, pero yo ya lo he vivido hace siete años. Tengo el mismo sentimiento".

El ejecutivo marroquí también valoró el gesto del defensa y apuntó que percibió un movimiento "inevitable" de Medina, aunque quiso subrayar el lado positivo: el esfuerzo y la valentía colectiva de sus futbolistas.

La roja a Carvajal

Por su parte, De Zerbi opinó también sobre la expulsión de Dani Carvajal tras el choque con Gerónimo Rulli y consideró que "En esos choques, cabeza contra cabeza, son excesivas las expulsiones. No da el golpe, se apoya… pero la norma es así".

El preparador italiano añadió que "el segundo penalti es un poco vergonzoso; no era penalti. Nunca lo es. Lo hubiera dicho aunque fuera a favor de mi equipo". "Hubiéramos podido conseguir un resultado importante aquí", lamentó de seguido.

La polémica deja un poso de debate sobre la interpretación de las manos y los criterios disciplinarios. La comidilla de siempre.