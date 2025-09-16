La tensión es máxima en los aledaños del Santiago Bernabéu: la Policía carga contra los ultras del Olympique de Marsella

Real Madrid

Marseille

En la previa del partido que enfrenta al Real Madrid ante el Olympique de Marsella en el debut de ambos equipos en la Champions se han vivido momentos de máxima tensión. Los ultras del club francés se enfrentaron a la Policía Nacional, quienes se vieron obligados a intervenir con las porras.

La tensión en los aledaños del Santiago Bernabéu era máxima. A la capital española se desplazaron 4.000 aficionados franceses (900 son aficionados radicales), muchos de ellos sin entrada, que tenían como objetivo ver el partido desde el interior del estadio.

El despliegue policial fue mayor con respecto a otros eventos. Los aficionados del Olympique de Marsella, separados de la afición madridista y custodiados durante todo el día por las calles de la capital, decidieron provocar el desorden antes del inicio del partido.

🚨 Ça dégénère aux abords du Bernabéu avec les supporters Marseillais !



🎥 @LeoJobert1 pic.twitter.com/VIl03wgkzS — Le Journal du Real (@lejournaldureal) September 16, 2025

La segunda afición más peligrosa de Europa, según los rankings de la UEFA, fue escoltada por la Policía desde la Avenida de Brasil sin que ningún incidente se registrase gracias a la buena labor de los cuerpos de seguridad. No obstante, minutos antes del inicio del partido se produjo una batalla campal.

De hecho, a su llegada al estadio las medidas se extremaron con unos ultras que fueron cacheados de arriba a abajo. Se buscaba interceptar cualquier tipo de arma blanca o artefacto ilegal.