Un error de Luiz Júnior condena al Villarreal en su regreso a la Champions y da la victoria al Tottenham en Londres

El portero del submarino amarillo tuvo una grave cantada al introducirse en el fondo de la portería un centro al área pequeña que no iba entre los tres palos.

Tottenham

Villarreal

El Villarreal no ha tenido un regreso soñado a la Champions después de haber sufrido una dolorosa derrota en su visita al Tottenham Hotspur Stadium. En un partido de lo más igualado, los detalles marcaron la diferencia y una cantada de Luis Júnior dio la victoria a los ingleses [Narración y estadísticas del partido].

Corría el minuto 3 de partido cuando Lucas Bergwall puso un centro al área buscando a Richarlison sin saber que la jugada terminaría mejor de lo que hubiera pensado cuando salió el balón de sus botas.

A pesar de que el esférico no llevaba ningún peligro, al portero brasileño se le escapó de las manos cuando quería blocarlo. Un error que acabaría decidiendo un partido de lo más igualado, cada equipo jugando con sus armas aunque sin conseguir imponerse a su rival.

Tierra, trágame...😪



El error de Luiz Júnior es el 1-0 del Tottenham.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/BB0GT1WI2l — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 16, 2025

El tempranero gol para los 'Spurs' condicionó el partido de los de Marcelino, que tuvieron que navegar a contracorriente noventa minutos y se aferraron a la calidad de Nicolás Pepé, un ex del Arsenal, para tratar de sacar algo positivo de Londres.

El futbolista marfileño recuperó un balón en la medular, pegado a la banda, y se plantó en el semicírculo para buscar el disparo con la izquierda. El balón iba a puerta y con veneno, pero Van de Ven desvió oportuno a córner. En el 25’ volvió a aparecer Pepe para asistir a Buchanan que entró muy bien desde atrás, pero cruzó demasiado solo ante Vicario.

Sin la fortuna del gol

Con el paso de los minutos, el Villarreal ganó presencia en el partido y comenzó a rondar el área de Vicario, sin excesivo peligro, pero siempre robando en tres cuartos de cancha, con un inconmensurable Gueye, y desesperado por el arbitraje de Rade Obrenovic, que estuvo con la mano suelta a la hora de sacar tarjetas amarillas, pero que no expulsó a Xavi Simons cuando debió sacarle la segunda.

El Tottenham no mostraba demasiada intención de buscar el segundo gol, pese a los intentos de Pedro Porro y Kudus por la banda derecha. Luiz Júnior comenzó poco a poco a crecer en confianza con una buena atajada abajo tras un disparo de Sarr.

Poco después, Gueye arriesgó con una acción sobre Richarlison dentro del área, y Foyth evitó el remate del brasileño bloqueando su tiro.

Mikautadze lucha por el balón con Van de Ven. Reuters

Ya en la segunda parte, el Villarreal se soltó y empezó a atacar con más claridad, alejando a los ingleses de su zona defensiva. Pepe volvió a estar cerca del gol, aunque su disparo no tomó la rosca necesaria para batir a Vicario.

En el tramo final, tras los cambios, el conjunto amarillo dispuso de su mejor oportunidad: Moleiro filtró un pase a Mikautadze, que fue derribado por Van de Ven en la frontal. En la falta posterior, Pepe estuvo a punto de marcar un golazo, pero su lanzamiento se marchó fuera por muy poco.

Ficha técnica del partido:

Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence (Udogie, m.69); Bergvall (Danso, m.92), Bentancur, Sarr (Palhinha, m.69); Simons, Kudus y Richarlison.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona (Akhomach, m.75); Comesaña (Parejo, m.78), Gueye (Partey, m.78), Pepé, Buchanan (Moleiro, m.82); Ayoze (Pedraza, m.75) y Mikautadze.

Gol: 1-0, m.4: Luiz Júnior, en propia meta.

Árbitro: Rade Obrenovic. Amonestó a Simons (m.30), Richarlison (m.33), Kolo Muani (m.78) y Van de Ven (m.84) por parte del Tottenham, y a Comesaña (m.35), Mouriño (m.36) y Veiga (m.53) por parte del Villarreal.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Tottenham Hotspur Stadium (Londres) ante 54.755 espectadores