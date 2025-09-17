Esta es la alineación del Atlético de Madrid contra el Liverpool en la Champions

Pablo Barrios, durante el partido de La Liga contra el Villarreal. EFE

El Atlético de Madrid regresa este miércoles a la Champions League y lo hace viéndose las caras con el que seguramente sea el máximo favorito a alzarse con el título: el Liverpool.

Los de Simeone visitan Anfield, un territorio que ya conquistaron en 2020, contra un equipo que este verano se gastó casi 500 millones fichando a futbolistas de la talla de Wirtz, Isak o Ekitike. También se han movido los colchoneros con más de siete incorporaciones.

Por desgracia, el Atlético de Madrid viaja a las islas británicas con bajas muy sensibles. La más importante es la de Julián Álvarez, que fue sustituido en el descanso el pasado fin de semana en el duelo contra el Villarreal por unas molestias. Además, tampoco estarán Baena, Almada y Cardoso, tres de los nuevos fichajes.

Simeone deberá variar su once y pondrá en liza a un equipo titular algo distinto al que ha presentado en las primeras jornadas del campeonato liguero. Quien no rotará será Jan Oblak. El esloveno tiene un gran recuerdo de Anfield y tratará de sostener a su equipo de las embestidas 'reds'.

Por delante tendrá una línea de cuatro. Así, de derecha a izquierda, estarán protegiendo a Oblak la zaga formada por Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet y Javi Galán.

La sala de máquinas estará compuesta por Nico y Barrios. El joven centrocampista español llega de dulce después de marcar un gran gol en la última jornada liguera.

Las bandas las ocuparán Simeone y Gallagher. El hijo del 'Cholo' no está dando motivos para sentarse en el banquillo y el inglés quiere intentar hacerse un hueco después de perder protagonismo en el último tramo del año pasado.

Arriba la pólvora correrá a cargo de Griezmann y de Raspadori. El francés ha cambiado su rol. Ya no es titular, pero la baja de Julián Álvarez le abre de par en par las titularidad en Anfield.

Alineación probable Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Nico, Giuliano, Gallagher, Barrios; Raspadori y Griezmann.