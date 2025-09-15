El optimismo de Xabi Alonso con Mbappé, "uno de los líderes" de su Madrid: "El resto sabrá a quién seguir"

Xabi Alonso habló este lunes en rueda para valorar el debut en Champions contra el Marsella y abordar varios asuntos: desde las recientes polémicas arbitrales hasta la sorpresa de la jornada por el control antidoping de La Liga pasando por las sensaciones con Vinicius.

También repasó el gran momento de Mbappé en relación a su peso dentro del grupo tras firmar cuatro goles en las cuatro primeras jornadas de Liga, además de otros dos con la selección de Francia.

Queja a Gil Manzano

"Después del partido y con la tensión, hablamos. Ya en la rueda de prensa posterior dije lo que pensaba y ya toca pasar página, y mirar a la Champions".

Control antidopping

"Son cosas que no están en nuestra mano. Son protocolos de LaLiga y ha tocado hoy, ya está. Eso no lo controlamos nosotros".

Vinicius

"Hemos hablado de las sensaciones. En el contexto, con uno menos, no eran los minutos más bonitos para un delantero y jugó bien. Está con buena energía".

Carvajal

"Hay una parte que no ha cambiado mucho y es el gen competitivo que tiene. Vino en la 2013/14 y desde que llegó del Leverkusen, esa primera temporada nos dio muchísimo. Con loos años eo no ha cambiado, pero su madurez, su peso y la experiencia de ser capitán que supone, el respeto de los compañeros, ha ido evolucionando.

Tiene una influencia positiva sobre el resto muy importante. Esos líderes que tienen que ir floreciendo dentro de un vestuario son fundamentales. Carva es uno de ellos. Con el tiempo lo ha ido asumiendo y ahora le toca a él".

Árbitros en Liga y en Europa

"Me siento igual de tranquilo. No tengo ninguna inquietud antes de los partidos, ni de cara a mañana ni de cara al sábado en Liga".

Mbappé

"Era optimista. Tenía ganas después del Mundial, que fue algo light con Kylian por la gastroenteritis. Era optimista de poder conectar, ir rozándonos para conocernos. A Kylian le gusta mucho entender las cosas, el juego, veo ahora sus inquietudes. Le necesitamos, igual que la calidad colectiva del grupo para que él pueda hacer lo suyo diferente".

Su salida del Madrid

"Fueron cinco años muy intensos. Costó mucho ganar esa Champions y sin ganarlo no me habría ido tranquilo. Antes fueron tres semis. Algunos de los que luego ganaron más, aprendieron que para ganar hay que perder bastante. Y luego llegó la época de Zizou, que fue algo histórico".

Mbappé, otro líder

"Por personalidad, por experiencia y por su influencia en el juego, es uno de ellos. Cuando ese grupo [de líderes] es fuerte y se consolida, el resto ya sabe dónde tiene que mirar y a quién seguir".

El informe para la FIFA

"No es algo puntual. Poder defender nuestros intereses es algo legítimo. Siempre que el club lo vea así, lo veo bien".

Mbappé y la Champions

"Ansioso no. Todos estamos con la sensación de que es un proyecto que está empezando y en el camino del Madrid está ganar la Champions. Ojalá sea más pronto que tarde, pero no hablamos de mayo sino de lo más cercano".