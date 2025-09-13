El Madrid resiste y mantiene el pleno de victorias al ganar a la Real Sociedad tras la expulsión de Huijsen en la primera parte

La dupla Kylian Mbappé - Arda Güler decidió un partido que se puso muy cuesta arriba a partir del 35'. Oyarzabal, de penalti, recortó distancias en la segunda mitad.

R. Sociedad

Real Madrid

El Real Madrid llegó a Anoeta sabiendo que iba a jugar el partido más complicado hasta la fecha y la sensación se confirmó en cuanto echó a rodar el balón. A pesar del gran inicio de encuentro que se reflejó en un 0-2 inicial, la expulsión de Huijsen obligó a hacer un ejercicio de resistencia que terminó dando sus frutos con el pitido final [Narración y estadísticas del partido].

Xabi Alonso se enfrentó al primer examen importante del curso y el tolosarra aprobó con nota. Su intervencionismo en la segunda parte permitió al conjunto blanco resistir heroicamente las ofensivas de una Real Sociedad que se volcó en busca del empate ante la superioridad numérica.

Y es que el guion del partido cambió en el minuto 35. El Real Madrid ganaba con contundencia (0-2), pero en una jugada aislada, Oyarzabal recibió con mucho campo por delante y Huijsen le agarró para cortar su carrera. Inmediatamente Gil Manzano le mostró la cartulina roja al considerar que era el último hombre, aunque Militao aparecía para hacerle la cobertura.

🟥 Roja directa para Huijsen por esta falta sobre Oyarzábal. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cHKaxm7cO5 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

No corrigió Figueroa Vázquez la decisión del extremeño desde la sala VOR y el conjunto blanco tuvo que pasar de dominar a resistir un partido que parecía tener bajo su control.

Como viene sucediendo en los últimos partidos, Mbappé volvió a emerger como el gran líder de este equipo. El francés protagonizó las ocasiones más claras del Madrid y, de nuevo, no falló a su cita con el gol.

La actuación del delantero galo no se quedó únicamente en ese gol, sino que también tuvo tiempo de asistir a Arda Güler para marcar el segundo cuando más sufría el equipo, al filo del descanso y jugando con 10 tras la expulsión de Huijsen.

Mbappé atraviesa su mejor momento desde que fichó por el Real Madrid. La arrancada, la potencia, el regate y la definición recuerda a ese jugador que brilló en el PSG y llevó a Francia a la final de un Mundial.

Apenas necesitó 120 segundos para protagonizar el 0-1 asistiendo a Arda Güler tras atraer a Álex Remiro y a varios jugadores del equipo txuri-urdin. No obstante, el francés estaba adelantado en el inicio de la jugada, por lo que el gol no subió al marcador.

Mbappé volvió a dejar su sello en el partido cuando Vini forzó una pérdida absurda de balón de Mikel Goti en el medio del campo. Con espacio para correr, el francés galopó y perforó la portería de Remiro.

Una tibia reacción

El gol cayó como un jarro de agua fría a los jugadores de la Real Sociedad, quienes reaccionaron de inmediato por medio de Barrenetxea, aunque su disparo se marchó lamiendo la cepa del palo.

El dominio seguía siendo del conjunto blanco, y Remiro salvó hasta en tres ocasiones el 0-2 con tres grandes paradas a los testarazos de Militao (en una doble ocasión) y Huijsen.

🏹 El 𝗴𝗼𝗹 es de Guler.

😳 La 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗮 es de Mbappé.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Faq6cRcCUY — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

La Real mejoró, pero cuando el campo se estaba empezando a inclinar a favor del conjunto txuri-urdin, Güler anotó el 0-2 tras una gran jugada individual de Mbappé.

En la segunda mitad, Xabi Alonso dio entrada a Valverde en detrimento de Brahim para dar mayor equilibrio al equipo. No obstante, la insistencia del equipo de Sergio Francisco dio sus frutos con un centro de Barrenetxea, que Carvajal rechazó con el brazo y el colegiado señaló la pena máxima.

Recorta distancias Oyarzabal después de transformar el penalti por mano de Carvajal.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/iZlrqdbIWx — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

Desde los 11 metros, Oyarzabal no perdonó para recortar diferencias en el marcador. La Real se metió en el partido y buscó el gol del empate, aunque al equipo le faltó claridad.

A pesar de que Sergio Francisco buscó agitar el árbol con las entradas de Aramburu, Soler, Kubo, Zakharyan y Karrikaburu, el Real Madrid se mantuvo en todo momento sólido en defensa con una actuación imperial de Thibaut Courtois, quien le negó el gol a Oyarzabal hasta en dos ocasiones.

Con esta victoria, el Real Madrid sigue líder y con pleno de puntos en LaLiga tras las primeras cuatro primeras jornadas. Por contra, los donostiarras aún no conocen la victoria con tan solo dos puntos en su haber.

Ficha técnica del partido:

Real Sociedad: Remiro; Elustondo (Aramburu, m.56), Zubeldia, Calet-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi (Karrikaburu, m.77), Marín (Zakharyan, m.65), Goti (Soler, m.56); Barrenetxea, Guedes (Kubo, m.65) y Oyarzabal.

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Alexander-Arnold, m.82), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Ceballos (Asencio, m.67), Güler (Alaba, m.87); Brahim (Valverde, m.45), Vinicius (Fran García, m.67) y Mbappé.

Goles: 0-1, m.12: Mbappé; 0-2, m.44: Güler; 1-2, m.55: Oyarzabal (de penalti).

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Igor Zubeldia (5) y Barrenetxea (45) por parte de la Real Sociedad; y a Xabi Alonso (32) y Mbappé (62) por parte del Real Madrid. Además, expulsó a Huijsen (32. Último hombre) por parte del Real Madrid.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 36.958 espectadores. Antes del pitido inicial, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, entregó la Insignia de Oro y Brillantes a John Benjamin Toshack, exentrenador de ambos equipos.