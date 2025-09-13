El palo de Hansi Flick a la Selección por la baja de Lamine Yamal: "Jugó con dolor. Eso es no preocuparse por los jugadores"

Problemas en el FC Barcelona tras el parón internacional. El equipo azulgrana tendrá que medirse este domingo al Valencia sin su gran estrella, Lamine Yamal. El motivo: unas molestias arrastradas desde la concentración con España, como reveló Hansi Flick.

El entrenador azulgrana arrancó la rueda de prensa de este sábado visiblemente enfadado. Lamine Yamal no saltó a entrenar con sus compañeros un rato antes, encendiendo las alarmas. El técnico alemán confirmaría que no podrá contar con el joven delantero en el estadio Johan Cruyff.

"No, no va a estar disponible para mañana. Es una lástima", arrancó Flick. "Ya se fue con dolores a la Selección. Tomó analgésicos y jugó con dolor. Jugó 79 y 73 minutos con molestias y sin entrenar entre medias de los partidos. Eso no es preocuparse de los jugadores", señaló.

Flick marcó a Luis de la Fuente y al resto del equipo técnico de España como culpables de la baja de Lamine: "Creo que la selección española tiene un gran equipo, los mejores jugadores del mundo, pero no se han preocupado de sus jugadores. También de los jóvenes. Es una noticia que me entristece".

Explicó también cómo es su relación con De la Fuente: "No he hablado con el seleccionador, solo por texto. Mi español no es bueno y su inglés, tampoco. La comunicación podría ser mejor. Yo fui seleccionador y sé lo difícil que es, pero la comunicación debe ser buena".

Repreguntado por la baja de Lamine, Flick remarcó la zona de los problemas físicos: "Tienen molestias en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle".

Por tanto, hay dudas de que el Barça pueda contar con su mejor jugador de cara al debut en la Champions League del próximo jueves.

La ausencia de Lamine Yamal sobre el césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova fue la gran novedad en la sesión culé de este sábado, la última antes de recibir este domingo al Valencia en la cuarta jornada de La Liga.

De Jong, baja; vuelve Bernal

Tampoco se ejercitaron junto a resto de sus compañeros los lesionados Gavi, Alejandro Balde y Marc-André ter Stegen, mientras que el centrocampista Frenkie de Jong, que regresó del parón internacional con una pequeña lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha, sí saltó terreno de juego.

Con todo, la presencia del neerlandés en la convocatoria no estaba garantizada y su ausencia fue confirmada Flick en la rueda de prensa que ofreció después del entrenamiento.

La noticia positiva que dio el entrenador alemán fue la del regreso de Marc Bernal, luego de un año lesionado: "Frenkie no estará mañana, no podrá jugar; pero Marc, sí. En el banquillo. Es el siguiente paso en su proceso de regreso. Estamos muy contentos de tener su calidad en el equipo".

En otro orden de cosas, Flick terminaría la rueda de prensa volviendo a hablar de los egos dentro del vestuario: "Para mí, hay cosas que suceden, en el campo o vestuario... pero son cosas de mi trabajo que debo resolver. Quiero que todos se centren en el bien del equipo. Saben lo que hay que hacer".

Y continuó: "La diferencia entre los buenos y los excelente es que todos están en la buena posición. Todo el mundo ocupa la posición adecuada, presiona... y si piensas que solo das el 50 o 60 no basta, y eso se lo quiero decir. La gente se merece el cien por cien de cada jugador y nos hizo ganar títulos".