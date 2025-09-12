Haaland se harta de las derrotas del Manchester City y pide una reacción: "Tenemos que mover el culo y volver a ganar partidos"

El Manchester City ha comenzado la temporada de la misma forma que terminó la anterior hace algo más de dos meses, encadenando resultados adversos que hacen saltar las alarmas en un club que no está dispuesto a sufrir el mismo batacazo que se llevó al comienzo de la 24-25.

A pesar de que el conjunto dirigido por Pep Guardiola se estrenó con una contundente goleada al Wolverhampton (0-4), las derrotas ante el Tottenham (0-2) y el Brighton (2-1) han sido un duro golpe de realidad por el que no está dispuesto a pasar Erling Haaland.

En una entrevista concedida a ViaPlay, canal de su país, el escandinavo reconoció que el inicio del Manchester City no ha estado a la altura: "Hemos estado muy mal. Necesitamos reencontrarnos, volver al camino de la victoria", empezó reconociendo.

"No nos podemos permitir perder más partidos, viendo cómo están jugando de bien los otros equipos. Tenemos que darle la vuelta a la tortilla contra el United", añadió el delantero noruego.

"Debemos dar lo mejor de nosotros mismos, mover nuestros culos, porque, de momento, no ha sido suficiente con lo que hemos hecho", manifestaba el 'cyborg', quien ha regresado a Manchester tras haber marcado seis goles en los dos partidos que ha disputado con su selección.

Sin seña de identidad

Y es que el Manchester City no se puede volver a permitir más tropiezos 'tontos' si no quiere descolgarse de la pelea por la Premier a tenor de cómo han comenzado la temporada sus principales rivales en la lucha por el título: Liverpool, Arsenal y Chelsea.

El conjunto 'citizen' tiene que recuperar el espíritu ganador que le hizo ganar la primera Champions de su historia e implantar una hegemonía en Inglaterra tras ganar de manera consecutiva cuatro Premier League.

Pese a este mal momento, el técnico de Santpedor reafirmó su compromiso con el club en la rueda de prensa previa al derbi contra el Manchester United: "No estaré en el City cuando sienta que el club necesita un cambio. Pero ahora mismo siento que quiero hacerlo, más que nunca después de lo que pasó la temporada pasada".

"Y especialmente ahora, en este momento, quiero estar al frente de todo el club para esforzarme cada vez más, para mantener la situación con mis jugadores, intentando lograrlo", añadió.

"No estoy aquí solo por haberlo hecho en el pasado. Me gusta mirar hacia adelante, por eso tuvimos un éxito increíble, porque siempre estamos pensando en lo que viene después", agregó.

El City llega al derbi de Mánchester con la necesidad de volver a sumar para así ahuyentar viejos fantasmas.