El Barça afronta penalizaciones multimillonarias por los retrasos en el Camp Nou: estas son las cláusulas

El Barça se enfrenta a sanciones multimillonarias por los continuos retrasos en las obras del Spotify Camp Nou, que han obligado al club a aplazar el esperado regreso al estadio y a trasladar compromisos deportivos y comerciales a recintos alternativos.

El choque frente al Valencia del próximo domingo día 14 se jugará finalmente en el estadio Johan Cruyff, un recinto con capacidad para apenas 6.000 espectadores, una opción que evidencia la complejidad logística generada por los retrasos y limita ingresos directos.

La vicepresidenta institucional, Elena Fort, admitió que "no hay fecha exacta" para la vuelta. Y crecen las dudas para el siguiente encuentro con Getafe —21 de septiembre—: "No podemos garantizar que el próximo partido ante el Getafe vaya a disputarse en el Camp Nou", dijo.

Públicamente se han anunciado hasta cuatro fechas públicas para la vuelta en el último año, no habíendose cumplido ninguna de ellas: noviembre de 2024, mayo de 2025, agosto de 2025 y septiembre de 2025, fechas que ahora sirven como recordatorio público de las promesas incumplidas por la directiva de Joan Laporta.

En noviembre de 2024, con motivo del 125º aniversario del club, la directiva aseguró que estarían en el Camp Nou "salvo una catástrofe mundial", una frase que ahora suena a declaración prematura muy cuestionada. En mayo se barajó la posibilidad de disputar El Clásico en el estadio remodelado, otra fecha que contribuyó a generar expectativas irreales entre socios, aficionados y patrocinadores.

Para agosto, el club lanzó la campaña publicitaria con el eslogan "Tornem a casa, vibrem" anunciando el regreso coincidiendo con el Trofeo Joan Gamper y volvió a fracasar.

A pesar de la última promesa para este mes septiembre, el club aún no ha obtenido la LPO del Ayuntamiento de Barcelona, imprescindible para reabrir.

Urgencias con Goldman Sachs y Spotify

La urgencia crece porque la activación de cláusulas contractuales con Goldman Sachs y Spotify podría provocar perjuicios económicos importantes, algo que ha obligado a iniciar renegociaciones, según informó el programa Què t'hi jugues de la Cadena SER.

Los fondos estadounidenses no inquietan por el capital, pues la devolución empezará cuando las instalaciones estén operativas; la preocupación son los intereses, que arrancan en diciembre con un primer pago de 44 millones y alcanzan 94 millones en diciembre 2026.

El exterior del Camp Nou

Existe, además, el compromiso del 1 de enero de 2026 para tener todos los palcos VIP construidos y operativos, entre ellos los adquiridos por Legends, filial de Sixth Street. Su ausencia activaría una penalización, que ya se está negociando.

Estos palcos se situarían entre la segunda y tercera gradería, que aún no se han comenzado a construir. En el club preocupa mucho este incumplimiento y se busca modificar los términos con Goldman Sachs.

Por otro lado, el patrocinio de Spotify, titular de los naming rights por veinte años, contiene cláusulas que la protegen mientras el estadio no esté acabado: la empresa paga cinco millones ahora y pasará a veinte millones una vez el recinto sea operativo.

Según el contrato, estar operativo exige una capacidad de 94.500 espectadores y que Spotify disponga del 90% de los activos patrocinables —banquillos, fachada, pasarelas y hasta quince elementos, incluidos también los videomarcadores— condicionantes que marcan pagos y plazos contractuales claros adicionales.

El contrato permite a Spotify seguir pagando cinco millones, por lo que el Barça seguiría dejando de ganar otros quince millones al año. También se garantiza celebrar un mínimo de dos conciertos por temporada en el estadio, lo cual parece una utopía en esos momentos.

Además, Spotify puede rescindir en julio 2028 o en 2033/34 avisando con un año de antelación y puede revender los naming rights—una vez acaben las obras—, recuperando su inversión.