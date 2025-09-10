Yeray explica su sanción por dopaje: "Pido perdón, tomé la pastilla de mi pareja pensando que era igual que la mía"

El futbolista del Athletic Club Yeray Álvarez ofreció este miércoles una rueda de prensa para dar sus explicaciones después de conocerse la sanción de 10 meses tras dar positivo en un control antidopaje en el partido de Europa League contra el Manchester United.

El central vasco aseguró que "en ningún momento he tomado algo para tener un mejor rendimiento" y explicó cuál fue la razón por la que ingirió "de forma involuntaria", un "medicamento preventivo contra la caída del cabello".

"Tomaba una pastilla y un spray para el pelo por las noches antes de meterme a la cama. La semana antes al partido contra el Manchester United, al ir a tomarme la pastilla me di cuenta de que no tenía. Fui a por un bote de repuesto y fruto del estrés me tomé la de mi pareja que también tiene el mismo tratamiento", dijo.

Yeray confirmó que se enteró de la sanción después de entrenar. "Le vi la cara al entrenador y sabía que algo pasaba. Josan me dijo que había salido algo positivo en un control y sentimos incredulidad. Al llegar a casa me volví loco buscando qué era lo que podía haber tomado. Vi que era por el tema de la alopecia y de ahí sacamos de dónde había salido", apuntó.

Arropado

A pesar del mal trago que está pasando, Yeray quiso "agradecer el apoyo de todo el mundo, incluido el de la gente por las calles de Bilbao". "El de Willy de que sería yo el que levante el título de Copa es el mensaje que más me ha llegado. Me guardo ese tweet", añadió.

"Le he dicho al club que, en este tiempo que esté sin competir, mi salario no va a existir", destacó un Yeray Álvarez a quien le "hacía especial ilusión jugar la Champions". Recordemos que estará sancionado hasta abril".

Yeray Álvarez da explicaciones tras su sanción por dopaje. EFE

"No sabía lo que iba a pasar durante todo el verano, todo era una incógnita. Tenía que reservar toda la información y eso era muy complicado porque he pasado tiempo con mucha gente en verano", apuntó.

"Desde que asumí el error humano lo he llevado con positivismo y apoyándome en la gente espectacular que tengo al lado", concluyó Yeray entre los aplausos de los periodistas y sus compañeros.