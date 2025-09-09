El dardo de Montse Tomé a la Selección por su despido: "No sé quién me ha echado. Es un vestuario 'especial'"

La destitución de Montse Tomé, la seleccionadora que relevó a Jorge Vilda tras el 'caso Rubiales' reabrió preguntas sobre la gestión, los criterios deportivos y la comunicación interna entre directivos y cuerpo técnico en un contexto donde la presión mediática es intensa y sostenida.

En una entrevista en El Partidazo de COPE, la exseleccionadora relató los hechos y dijo: "Fue un poco faena enterarme tan tarde... Tuve alguna opción un poco antes de la Eurocopa, pero como tampoco esperábamos este final toca organizarse de otra manera. Tengo muchas ganas de entrenar y toca pensar en el futuro; han sido siete años difíciles".

Tomé aseguró: "No sé quién me ha echado, sinceramente no te sabría decir... ¿Sospechar? Puedo pensar que a algunas personas le gustaba más y a otra menos. Pero si dijera que 'esta fue la persona', quizás no acertaría".

Y añadió: "¿Sospechas de Rafael Louzán —presidente de la RFEF—? Con él siempre he tenido una grandísima relación y siempre me ha demostrado cariño. Siempre me ha transmitido cercanía, continuidad y confianza. Luego se decidió otra cosa y ya está, pero es cierto que por su parte siempre ha sentido el apoyo".

El presentador del programa, Juanma Castaño, fue más allá y preguntó: "¿Excluyes a las jugadoras de cualquier influencia en la decisión final de tu despido?".

La respuesta de Tomé empezó así: "Yo lo que pienso es que si queremos ir hacía un fútbol femenino profesional, quién tiene que tomar esas decisiones no son las jugadoras... No creo que la opinión en un momento determinado de una jugadora desencadene una decisión tan importante... No pienso que los dirigentes que tenemos ahora en la Federación puedan obrar así".

"Hemos conseguido un vestuario unido. Habíamos logrado que pudiéramos mirarnos todas y luchar juntas; veías el feeling del equipo. Lograr la unión ha sido una grandísima victoria", continuó la exseleccionadora.

Sorprendió la falta de apoyo públicamente tras su despido de las jugadores: "Ya expresé que no me fijo en esas cosas. He recibido llamadas y mensajes de muchísimas jugadoras. Este fin de semana ha estado en campos y he visto jugadoras. Yo en esto no me fijo. Creo que he mantenido con todas las futbolistas que he tenido todos estos años una relación muy profesional", dijo Tomé.

Sobre si el vestuario de España era difícil, la técnica asturiana: "Bueno... es un vestuario especial". Añadió que había tomado decisiones pensando siempre en el colectivo y en el bien del equipo, priorizando la cohesión.

Reconoció que en estos siete años hubo elecciones deportivas complejas y que alguna resolución pudo agradar más a unas jugadoras que a otras, pero subrayó que "todo ha sido pensando en el equipo de manera colectiva" y en la victoria del grupo.

El despido llegó hace un mes, después de que el equipo acabara segundo en el Europeo al perder en los penaltis ante Inglaterra. Tomé lamentó la forma del cierre y afirmó que "el final lo hubiera hecho de otra manera".

La entrenadora recordó que hubo "opciones" antes del torneo y que la sorpresa de llegar hasta la final obligó a replantear planes: debía organizar su futuro profesional a contrarreloj y ahora busca una oferta que le haga tener nuevos desafíos.