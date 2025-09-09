El Barça jugará contra el Valencia en el Johan Cruyff tras no cumplir con los plazos prometidos en el Camp Nou

El Barça - Valencia de este domingo 14 de septiembre se jugará en el Johan Cruyff. El Camp Nou no ha recibido todavía la Licencia de Primera Ocupación Parcial por lo que tendrá que esperar para albergar un encuentro del conjunto azulgrana.

En el club tenían la esperanza de cumplir con los plazos, pero no ha sido así y la celebración de un concierto de Post Malone el mismo día del encuentro dejó con apenas margen de maniobra al conjunto azulgrana.

"El FC Barcelona informa de que el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, a las 21:00 horas, contra el Valencia CF, no podrá celebrarse todavía en el Spotify Camp Nou", inició el comunicado.

"El Club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. Por este motivo, el partido se disputará, finalmente, en el Estadi Johan Cruyff", añadió.

"El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou. El Club informará próximamente sobre todos los detalles relativos a la organización del partido y a la gestión de las entradas", cerro.

Demora constante

Las labores de reconstrucción del estadio culé iniciaron hace más de dos años con grandes expectativas. La directiva barcelonista aspiraba retornar para la celebración del 125 aniversario del club el 29 de noviembre de 2024, concebido como momento simbólico con encuentro no oficial previsto.

Esta primera fecha oficial no pudo materializarse según los plazos establecidos inicialmente por la entidad. La institución confirmó después el enfrentamiento Barcelona-Atlético de Madrid de la jornada 18, programado para el 21 de diciembre de 2024, como el retorno competitivo definitivo al renovado estadio azulgrana.

Sin embargo, esta meta tampoco se alcanzó, igual que las demás fechas señaladas posteriormente por el club catalán. El episodio más decepcionante fue la cancelación del tradicional Trofeo Joan Gamper, tras una intensa campaña promocional anunciando su celebración en el estadio remodelado del Camp Nou.

Este nuevo aplazamiento representa otro duro golpe emocional para la afición barcelonista que espera ansiosamente el regreso. Los seguidores culés llevan años esperando regresar a su casa y están agotados de vivir el exilio temporal en Montjuïc durante las campañas 2023-24 y 2024-25.

El Camp Nou durante el proceso de reconstrucción FCB

El retorno al Spotify Camp Nou será progresivo cuando el club obtenga todos los permisos administrativos necesarios para la reapertura oficial.

Únicamente dispondrá de un aforo inicial de 27.000 localidades, marcando el inicio de una reapertura gradual por fases hasta los 105.000 espectadores finales.

Ahora, el Barça entra en una carrera contrarreloj constante. El 21 de septiembre reciben al Getafe y es muy probable que sigan sin poder jugar en el Camp Nou. El 28 será la Real Sociedad quien visite Barcelona y es ahí donde el club azulgrana espera regresar por fin a su feudo.